Летнее оздоровление детей: стало известно, кто еще сможет получить 14 тысяч гривен 14 августа, 12:40 Украинские семьи могут получить деньги на оздоровление детей летом (Фото:REUTERS / Hannah McKay)

Программу по предоставлению средств на путевки в лагеря и учреждения оздоровления для детей расширили.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Программа будет действовать во всех регионах Украины

В Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

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Ранее программа еОздоровлення, в рамках которой детям отдельных категорий предоставляли деньги на отдых и оздоровление, действовала в десяти областях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская области). Теперь же получить средства смогут и дети из других регионов.

«За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные учреждения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью», — отметил Денис Шмыгаль.

Кто и как может получить деньги на оздоровление

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных.

Механизм получения средств на сайте rstmo.ioc.gov.ua.

Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса «Ребенок из многодетной семьи».