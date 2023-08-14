Летнее оздоровление детей: стало известно, кто еще сможет получить 14 тысяч гривен
Украинские семьи могут получить деньги на оздоровление детей летом (Фото:REUTERS / Hannah McKay)
Программу по предоставлению средств на путевки в лагеря и учреждения оздоровления для детей расширили.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Программа будет действовать во всех регионах Украины
В Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.
Ранее программа еОздоровлення, в рамках которой детям отдельных категорий предоставляли деньги на отдых и оздоровление, действовала в десяти областях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская области). Теперь же получить средства смогут и дети из других регионов.
«За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные учреждения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью», — отметил Денис Шмыгаль.
Кто и как может получить деньги на оздоровление
Рассчитывать на помощь могут:
— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;
— дети с инвалидностью;
— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных.
Механизм получения средств на сайте rstmo.ioc.gov.ua.
Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса «Ребенок из многодетной семьи».