Летнее наступление страны-агрессора России терпит неудачу всего спустя несколько недель после его начала, несмотря на огромное количество штурмов на нескольких направлениях.

Об этом в воскресенье, 29 июня, пишет The Telegraph, анализируя ситуацию на передовой в войне РФ против Украины. Как отмечается в публикации, войска РФ приближаются к рекордному количеству наступательных операций, однако эти атаки не привели к значимым успехам.

Наступление оккупантов охватывает территорию от районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. В течение зимы Москва наращивала личный состав своих войск, оттачивала тактику и работала над улучшением координации ракетных и беспилотных ударов, указывает The Telegraph. В результате некоторых успехов РФ удалось достичь в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой, однако наступательный импульс начал спадать.

Как сообщила в комментарии изданию аналитик Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс, «у россиян сейчас действительно нет возможности начать что-то новое и особенное». По мнению эксперта, летнее наступление РФ, по сути, будет продолжением весеннего.

В Сумской области российские войска, вероятно, полностью остановились, констатировали в The Telegraph.

По словам украинского военного, который, как пишет издание, воюет на Купянском направлении, наступление оккупантов в целом застопорилось. У россиян, указал собеседник издания, есть преимущество в живой силе и беспилотниках, но их пехота крайне плохо обучена, если обучена вообще.

Анализируя ситуацию в Донецкой области, издание указывает, что, если бы оккупантам удалось захватить Константиновку, это открыло бы им путь для наступления на Краматорск и Славянск. Однако, учитывая нынешние темпы наступления РФ и плохую подготовку ее военных, это является маловероятным, считают в The Telegraph.

«Чтобы взять Краматорск, им понадобится дополнительно 100 000 человек», — сказал изданию украинский военный, имя которого не раскрывается.

Несмотря на явное превосходство в живой силе, которое на некоторых участках фронта достигает 20 к 1, украинские бойцы, обороняющие Константиновку, продолжают удерживать свои позиции, констатируется в статье.

В свою очередь аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс выразил убеждение, что, учитывая уровень их потерь, «россияне находятся в сложном положении».

При этом долгосрочной целью РФ остается захват все Украины, а не только четырех регионов, которые она незаконно аннексировала в 2022 году, резюмирует The Telegraph.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск РФ в приграничье Сумской области.

По словам Сырского, так называемое летнее наступление войск страны-агрессора по итогам мая-июня захлебывается так же, как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться в Харьковской области.