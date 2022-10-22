Летели на Киев. Силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных РФ по столице 22 октября, 10:31 В Киевской области сбита российская ракета, летевшая на столицу (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Ракеты оккупантов, летевших на Киев, сбили украинские ПВО над одним из районов области.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, обломки рухнули на территорию лесного массива.

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О сбитии нескольких ракет также сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Несколько ракет, летевших в Киев, сбили в области силы ПВО», — написал он.

Мэр Киева также призвал жителей экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставок.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал в Facebook о пяти ракетах, которые летели на Киев в первом залпе и были сбиты.