Глава музея Голодомора Леся Гасиджак подает в суд после травли из-за внешности 27 июля, 14:12 Леся Гасиджак (Фото:Музей Голодомора/Facebook)

Исполняющую обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Лесю Гасиджак начали травить в соцсетях за ее вес. Она заявила, что готовит иск в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Об этом Леся Гасиджак сказала в эфире Радио Свобода.

Одним из тех, кто начал травлю, был украинский юрист Клим Братковский. Несколько дней назад он опубликовал в Facebook пост, добавив фото историка с медиатура строительством музея Голодомора и подпись:

Видео дня

Фото: Скриншот Клим Братковский/Соцсети

Вскоре он закрыл свою страницу. В четверг, 27 июля, директор музея заявила, что готовит официальное заявление и иск «будет обязательно».

«Этот вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история, и печальная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они являются женщинами на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился», — подчеркнула она.



После высказываний юриста многие в Сети осудили его пост и поддержали Гасиджак, в частности и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Инициатива Марш женщин назвала его заявление бодишеймингом, подчеркнув, что «чаще всего через призму внешнего вида оценивают именно женщин и их профессионализм».

«Профессиональные качества и способности должны быть единственными критериями для оценки ее способности к руководству и исполнения должностных обязанностей», — подчеркнул Лубинец.

