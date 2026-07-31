По поручению президента Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС во Францию направили сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей для тушения лесных пожаров.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил глава МВД Иван Выговский.

Он сообщил, что провел онлайн-беседу с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом, с которым обсудил детали работы украинской команды спасателей. Кроме того, в случае необходимости Украина готова направить для помощи в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС, заявил Выговский.

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«Спасатели ГСЧС обладают уникальным опытом работы в сверхсложных условиях. Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности», — заявил министр.

В странах Европейского союза сезон лесных пожаров достиг критического пика: погодные условия, способствующие возгораниям, оказались на 43% более суровыми по сравнению со средними показателями последних двух десятилетий. С начала года огонь в Европе выжег почти 435 тысяч гектаров земли — это втрое превышает норму, писала The Guardian со ссылкой на данные Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS).

Экстремальная жара, засуха и сильный ветер привели к возникновению более 1,4 тысячи очагов возгорания по всей Южной Европе. Больше всего от стихии пострадали Франция и Испания, где огонь подобрался вплотную к крупным городам, из-за чего более 300 тысяч местных жителей и туристов были вынуждены эвакуироваться.

В частности, в окрестностях французского Бордо бушует пожар, уничтоживший уже 91 тысячу гектаров леса, — это абсолютный антирекорд для страны за весь год, хотя лето еще не закончилось. Масштабы возгорания оказались настолько огромными, что горящий лес спровоцировал редкую локальную грозу. На данный момент ситуацию в департаменте Жиронда удалось частично стабилизировать, а более 80 тысяч эвакуированных людей вернулись в свои дома.