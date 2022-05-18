В Киевской области вспыхнул лесной пожар — фото, видео

18 мая, 11:00
Цей матеріал також доступний українською
Под Киевом вспыхнул лесной пожар (Фото:ГЧСЧ)

Под Киевом вспыхнул лесной пожар (Фото:ГЧСЧ)

Во вторник, 17 мая, вблизи села Страхолесье, Вышгородского района, Киевской области возникло возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщает ГСЧС.

Во время пожара спасли местную жительницу.

Уже в 02:10 в среду, 18 мая пожар был локализован на площади 45 га.

ДСНС
Фото: ДСНС

По состоянию на девять часов утра наблюдается тление сухой травы и пней. Также наблюдаются осадки в виде дождя.

Видео дня

В связи с пожаром запах горелого был слышен в Киеве.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область ГСЧС Пожар

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X