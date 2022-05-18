В Киевской области вспыхнул лесной пожар — фото, видео
Под Киевом вспыхнул лесной пожар (Фото:ГЧСЧ)
Во вторник, 17 мая, вблизи села Страхолесье, Вышгородского района, Киевской области возникло возгорание лесной подстилки.
Об этом сообщает ГСЧС.
Во время пожара спасли местную жительницу.
Уже в 02:10 в среду, 18 мая пожар был локализован на площади 45 га.
По состоянию на девять часов утра наблюдается тление сухой травы и пней. Также наблюдаются осадки в виде дождя.
В связи с пожаром запах горелого был слышен в Киеве.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.