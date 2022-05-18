В Киевской области вспыхнул лесной пожар — фото, видео 18 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Под Киевом вспыхнул лесной пожар (Фото:ГЧСЧ)

Во вторник, 17 мая, вблизи села Страхолесье, Вышгородского района, Киевской области возникло возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщает ГСЧС.

Во время пожара спасли местную жительницу.

Уже в 02:10 в среду, 18 мая пожар был локализован на площади 45 га.

Фото: ДСНС

По состоянию на девять часов утра наблюдается тление сухой травы и пней. Также наблюдаются осадки в виде дождя.

Видео дня

В связи с пожаром запах горелого был слышен в Киеве.



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