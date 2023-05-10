«Розыгрыши российских бабушек». СМИ выяснили, чем занимаются молодые люди, которые в центре Львова громко слушали музыку путиниста Лепса 10 мая, 12:10 Молодые люди слушали Лепса (Фото:www.facebook.com/roman.hursky)

По информации журналистов, во Львове они снимают квартиру.

«Они поселились перед Пасхой, я еще заметил, что машина такая модная стояла на газоне. Я случайно сел с ними в лифт, так они нормально общались на украинском», — рассказал глава ОСМД дома.

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Сегодня машины во дворе нет, двери квартиры не открывают, а телефоны молодых людей выключены.

Журналисты выяснили, что во Львове они арендуют офис.

«Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны с теми обманами. Когда Россия отдыхает, то и они не работают», — сказал охранник помещения, где расположен офис.

По его словам, у них здесь есть офис, для того чтобы «заниматься розыгрышами российских бабушек».

«Вроде как забирают как-то деньги, выманивают, выдуривают, не знаю, насколько это правда», — сказал Роман.

8 мая журналист Роман Гурский сообщил, что в центре Львова три молодых человека слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

По словам журналиста, также мужчина из авто спросил у него: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»

Затем всем трем парням вручили повестки.