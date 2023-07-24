Испания направила в Украину партию танков Leopard и бронеавтомобилей — Минобороны 24 июля, 19:37 Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via Reuters/File Photo)

В Украину направили еще одну партию военной помощи от Испании, которая включает четыре танка Leopard 2A4 и бронеавтомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

В понедельник, 24 июля, из порта Сантандер отправился корабль с грузом, который, как сообщает испанское Минобороны, будет полностью доставлен в Украину в начале августа.

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«Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне», — говорится в сообщении.

Также помощь Испании включает:

десять бронеавтомобилей TOA M-113 ( три — для ГПСУ),

три — для ГПСУ), десять тяжеловозов ( пять — для ГПСУ, остальные — для ВСУ),

пять — для ГПСУ, остальные — для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль ( для ГПСУ).

для ГПСУ). пять машин скорой помощи, в том числе две бронированныe ( для военных госпиталей и ГПСУ).

Инфографика: NV

Ранее в Дании говорили, что вместе с Нидерландами заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2. Первые планируют передать в январе 2024-го, остальные — в течение того же года.

Также Копенгаген анонсировал предоставление Украине 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. По словам и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, до конца 2023 года Копенгаген хочет передать не менее 80.