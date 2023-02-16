В Бундесвере рассчитывают, что Leopard и Marder окажутся на фронте в Украине в марте

16 февраля, 16:48
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танки Leopard и бронетранспортеры Marder будут использоваться на фронте в Украине в марте 2023 года.

Об этом сообщил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в Twitter.

«Я предполагаю, что наши Leopard и Marder будут использоваться в Украине в марте», — пишет он.

Цорн добавил, что Германия хочет передать Украине «устойчивые» системы с комплектами запасных частей и боеприпасами.

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6 января власти Германии объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder.

Инфографика: НВ

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Инфографика: НВ

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Сколько именно танков прибудет, неизвестно, поскольку сначала там проверят их состояние.

https://www.youtube.com/embed/Fgf5HbNdZDY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Бундесвер БМП Marder танки Leopard Leopard 1 Leopard 2

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