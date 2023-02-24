Швеция передаст Украине десять танков Leopard 2 — Spiegel 24 февраля, 14:55 Первые танки Leopard 2 уже в Украине, их передала Польша (Фото:Kacper Pempel/File Photo/Reuters)

Швеция решила присоединиться к танковой коалиции и передать Украине десять танков Leopard 2 для борьбы против оккупационных войск РФ, пишет Spiegel.

По данным издания, Стокгольм планирует передать десять танков Leopard 2A6 и 2A5.

Правительство Швеции официально не подтвердила такое решение, но шведское Минобороны уточнило, что пакет с «новой поддержкой» для украинской армии будет объявлен во второй половине дня 24 февраля.

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15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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24 февраля стало известно, что первые танки уже в Украине, их передала Польша.



25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

