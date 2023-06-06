Оккупанты опозорились с фейком об «уничтожении» Leopard 2, который оказался обычным комбайном — видео 6 июня, 23:04 Кадры из видео, где якобы расстреливают танки Leopard 2 (Фото:UAWeapons/Twitter)

Министерство обороны страны-агрессора России заявило о якобы уничтожении немецких танков Leopard 2, которые, по данным OSINT-аналитиков, оказались обычной сельскохозяйственной техникой.

В качестве «доказательства» россияне опубликовали видео, на котором оккупанты уничтожают с вертолета Ка-52 некую движущуюся цель. Утверждалось, что это Leopard 2 производства Германии, которые уже появились на вооружении у ВСУ.

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На кадрах, опубликованных россиянами, хорошо видны большие колеса со светлыми дисками. Предположительно, это комбайн марки John Deere. OSINT-сообщество уверено, что россияне уничтожили вовсе не танки.

Техника не только не напоминает танки, но и на самом деле является невинной сельскохозяйственной техникой — опрыскивателем и комбайном, говорится в сообщении OSINT-сообщества Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

5 июня руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сказала, что россияне морально истощены длительным ожиданием контрнаступления ВСУ.

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что в рамках оборонительной операции ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям.

6 июня Маляр заявила, что о наступательных действиях ВСУ не будут объявлять публично.