Пока игрушечный. Резников показал «первый» Leopard 2 в Киеве — фото

7 февраля, 18:02
Поделиться:
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался «первым» Leopard 2 в Киеве — игрушечной моделью немецкого танка.

«В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше», — написал украинский министр в Twitter.

Резников также поблагодарил немецкого министра обороны Бориса Писториуса и всему немецкому народу за решение передать ВСУ танки.

Видео дня

«Танковая коалиция движется… к победе», — написал он.

Oleksii Reznikov/Twitter
Фото: Oleksii Reznikov/Twitter
Читайте также:

Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff) «Немедля». Резников рассказал, как быстро украинские военные освоят танки Leopard 2

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.

https://www.youtube.com/embed/8iI7aeBDvqQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Минобороны Украины Танки Алексей Резников танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X