Пока игрушечный. Резников показал «первый» Leopard 2 в Киеве — фото 7 февраля, 18:02 Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался «первым» Leopard 2 в Киеве — игрушечной моделью немецкого танка.

«В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше», — написал украинский министр в Twitter.

Резников также поблагодарил немецкого министра обороны Бориса Писториуса и всему немецкому народу за решение передать ВСУ танки.

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«Танковая коалиция движется… к победе», — написал он.

Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.