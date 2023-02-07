Пока игрушечный. Резников показал «первый» Leopard 2 в Киеве — фото
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)
Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался «первым» Leopard 2 в Киеве — игрушечной моделью немецкого танка.
«В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше», — написал украинский министр в Twitter.
Резников также поблагодарил немецкого министра обороны Бориса Писториуса и всему немецкому народу за решение передать ВСУ танки.
«Танковая коалиция движется… к победе», — написал он.
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.
Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.