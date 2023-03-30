Генерал Павлюк проверил, как проходит обучение украинских военных на Leopard 2 в Польше 30 марта, 12:24 Павлюк лично проверил мощь танков Leopard 2 (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк посетил Польщу, где проверил, как украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2.

Как сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства, он ознакомился с ходом учений украинских танкистов и пехотинцев.

Павлюк указал на высокую мотивацию украинских защитников осваивать новейшее оружие образцов НАТО.

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Генерал также лично оценил качество боевой машины.

«Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет. Так говорят и наши воины, получающие знания и навыки управлять им. Leopard — это грозное оружие, которое в руках умудренных наших защитников, будет приближать победу Украины над оккупантом», — отметил он.

Инфографика: NV

На полигонах Польши украинская делегация осмотрела учебные места, тренажерные классы теории и практики, образцы вооружения стран НАТО, а также пообщались с украинскими военными и зарубежными инструкторами.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной и «значительное преимущество» по сравнению с российскими.

Украина с помощью западных партнеров усиливается военной бронированной техникой, в том числе танками

Leopard.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Позже Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.





