В Вооруженных силах Канады показали, как тренировали украинских военных управлять танками Leopard 2 — видео 28 февраля, 15:58 Украинские военные учатся ездить на танках Leopard 2 (Фото:CFOperations/Twitter)

Вооруженные силы Канады показали, как совместно с польскими коллегами тренировали украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2.

Учения прошли в Польше.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как украинские военные отрабатывают технику загрузки боеприпасов.

Также показаны учения на открытом пространстве.

Видео дня

14 февраля министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и бойцы ВСУ уже учатся на них.

Позже стало известно, что Канада передает Украине еще четыре танка.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши.

Инфографика: NV

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.



