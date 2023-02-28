В Вооруженных силах Канады показали, как тренировали украинских военных управлять танками Leopard 2 — видео

28 февраля, 15:58
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Украинские военные учатся ездить на танках Leopard 2 (Фото:CFOperations/Twitter)

Украинские военные учатся ездить на танках Leopard 2 (Фото:CFOperations/Twitter)

Вооруженные силы Канады показали, как совместно с польскими коллегами тренировали украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2.

Учения прошли в Польше.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как украинские военные отрабатывают технику загрузки боеприпасов.

Также показаны учения на открытом пространстве.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630566311867609089?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

14 февраля министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и бойцы ВСУ уже учатся на них.

Позже стало известно, что Канада передает Украине еще четыре танка.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши.

Инфографика: NV

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Танки Канада Военная помощь Leopard 2

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