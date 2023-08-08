Уже в пути. Неизвестная страна выкупила у Бельгии для Украины танки Leopard 1 — СМИ 8 августа, 16:31 Ранее эти танки использовали в бельгийской армии (Фото:Интс Калнинс/Рейтерс)

В понедельник, 7 августа, в Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна, сообщает бельгийское издание Business AM, ссылаясь на анонимные источники.

Издание отметило, что ранее эти танки использовали в бельгийской армии.

Танки Leopard 1 были сняты с эксплуатации несколько лет назад. Тогда, чтобы сэкономить, руководство бельгийской армии решило снять с вооружения все тяжелые гусеничные машины, заменив их на более легкие бронемашины на колесах. С тех пор 50 танков Leopard 1 находились на складе OIP в Турне.

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Бельгия отказалась передавать танки Leopard 1 Украине из-за того, что они «слишком дорогие в эксплуатации».

Однако, по данным издания, другая страна решила выкупить Leopard 1 у Бельгии. После капитального ремонта первые танки уже выехали в Украину через Германию и Италию. По дороге они будут оснащаться новыми системами вооружения.

Издание отмечает, что пока неизвестно, какая именно страна приобрела танки.

Инфографика: NV

21 июля Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5.

Минобороны Испании заявило, что в Украину направили еще одну партию военной помощи, которая включает четыре танка Leopard 2A4 и бронеавтомобили.

29 июля управление материально-технического обеспечения Литвы направило Министерству обороны Германии письмо о планах приобрести танки Leopard.

Ранее в Дании говорили, что вместе с Нидерландами заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2. Первые планируют передать в январе 2024-го, остальные — в течение того же года.

Также Копенгаген анонсировал предоставление Украине 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. По словам и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, до конца 2023 года Копенгаген хочет передать не менее 80.