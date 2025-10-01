Ликвидация коллаборанта Леонтьева в Новой Каховке: появилось видео с моментом взрыва

В Сети появилось видео момента ликвидации коллаборанта Владимира Леонтьева , который был так называемым главой «совета депутатов» во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Видео опубликовал главный редактор Цензор.Нет и военнослужащий Юрий Бутусов.

Бутусов добавил, что, по информации источников, акцию связывают с деятельностью местного самоорганизованного Движения сопротивления. После публикации видео в медиа предположили, что Леонтьева ликвидировали с помощью взрывчатки, а не дрона, как сообщали оккупанты. На видео взрыв происходит в момент, когда Леонтьев заходит в помещение «совета городского округа».

Утром 1 октября так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Леонтьев пострадал в результате атаки дрона Баба-Яга и находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщало издание Мост, Сальдо сначала перепутал имя Леонтьева и назвал его Валерием. Позже Сальдо заявил, что Леонтьев умер от полученных ранений.

В конце апреля 2025 года в Центре журналистских расследований сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал 61-летнего коллаборанта виновным в нарушении законов и обычаев войны за то, что в марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова. Леонтьеву дали 15 лет заключения.

Он был главой оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В 2024 году его также заочно судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Как писал Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, долго держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через девять месяцев после освобождения Васильев умер.