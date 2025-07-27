Умер известный аграрий и Герой Украины Леонид Яковишин, который в Черниговской области построил себе мавзолей (Фото: www.cheline.com.ua)

Умер известный аграрий из Черниговской области Леонид Яковишин — гендиректор агрохолдинга Земля и Воля и Герой Украины, который заранее построил для себя дорогостоящий мавзолей.

Об этом 27 июля сообщило местное издание Cheline со ссылкой на представителей Бобровицкой громады.

«Леонид Григорьевич всю свою жизнь посвятил родной земле, развитию сельского хозяйства, укреплению экономики Бобровицкого района и Украины», — сообщается в некрологе.

Яковишин стал широко известен в 2021 году после выхода репортажа Cуспільного, в котором сообщалось, что он в Черниговской области построил себе мавзолей. Причем при строительстве и обустройства здания активно использовались мрамор и золото.

По словам агрария, мавзолей будет открыт для посетителей после смерти фермера.

«Мавзолей будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — говорил Яковишин.

Фото: Суспільне Чернигов

Фото: Суспільне Чернигов

Аграрий утверждал, что за основу для своего мавзолея он взял мавзолей Наполеона I Бонапарта, но, по словам Яковишина, у французского императора «беднее».

Как сообщали журналисты, внутри мавзолея Яковишина находятся копии витражей из старинного немецкого храма.

Посередине мавзолея установлен саркофаг. В здании также будут находиться позолоченные скульптуры, изображающие Яковишина в разные годы жизни — в 20, 40, 60 и 80 лет.

В более ранних интервью аграрий утверждал, что на строительство ушло 10 лет и $3 млн