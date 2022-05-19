Лидер демократов заявил, что Сенат утвердит выделение Украине $40 млрд 19 мая 19 мая, 00:09 Цей матеріал також доступний українською Сенат будет голосовать за законопроект Байдена в четверг, 19 мая (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шуммер заявил, что, вероятнее всего, в четверг, 19 мая, будет одобрен законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов для противостояния российской армии.

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Об этом сообщает The Guardian.

Шуммер назвал «отвратительными» действия Рэндала Пола, который единственный затормозил быстрое принятие законопроекта.

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«Это отвратительно, что один из представителей другой стороны, младший сенатор от Кентукки, решил устроить шоу и воспрепятствовать финансированию Украины, прекрасно зная, что на самом деле он не может остановить его прохождение. Для сенатора Пола задержка финансирования Украины по чисто политическим мотивам означает только усиление позиции Путина», — заявил Шуммер.

12 мая сенатор из штата Кентукки Рэндал Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. Поэтому рассмотрение документа отложили почти на неделю.

Представитель Пентагона Джон Кирби впоследствии заявил, что если законопроект не будет принят до 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине.

Выделенные ранее средства должны закончится именно к этой дате.

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