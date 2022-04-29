«Бронированного железа в РФ еще достаточно». О генерале армии РФ в Изюме, ленд-лизе и артиллерии, которая перестреляет россиян — военный обозреватель 29 апреля, 18:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий на позиции Донецкой области. 28 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ проанализировал ситуацию на фронтах и закон о ленд-лизе, а также рассказал, зачем начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал Валерий Герасимов приехал в украинский Изюм.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

— Мариуполь — самая болезненная точка. Сообщалось, что есть попадание даже в госпиталь, 500 раненых. Ситуация выглядит критической. Есть ли какая-нибудь возможность развязки? Чего нам следует ожидать?

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— Насчет защитников Мариуполя можно только молиться, на мой взгляд. [Два возможных] развития [событий]. Если удастся договориться о выходе тех людей, которые сейчас зажаты на Азовстали, в первую очередь это гражданская часть этого «населения», потому что в отношении Азова там сложная ситуация. Или это военный путь в надежде на то, что они смогут продержаться до тех пор, когда этот путь будет актуален.

— На восточном фронте особых продвижений не происходило. Украинские защитники держатся, сбивают самолеты, беспилотники, но тем не менее там очень и очень горячо. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

— Очень интересная деталь — прибытие на изюмское направление Герасимова. Это свидетельствует о некоторых проблемах с этим наступлением. Эти проблемы связаны как раз с отсутствием наступления. Когда начальник Генштаба прибывает на передовую для того, чтобы управлять частями, исполняющими оперативные действия, это свидетельствует об очень серьезных проблемах с выполнением этих планов.

На самом деле, они планировали Сталинградскую битву в измерении Второй мировой войны, а получили Курскую дугу, после чего должна начаться контратака украинских войск. Когда эта контратака начнется — это вопрос. Она, видимо, связана с прибытием на передовую образцов западного оружия, которые сейчас потихоньку идут в Украину. А после закона о ленд-лизе, надеюсь, что этот поток уже будет полноводной рекой в нашу страну.

— Путин уже несколько раз принимает решение о смене главных командиров. Насколько длинная у них скамья запасных? Если не получится у Герасимова, чего ждать дальше?

— Герасимов — это, кажется, конец этой скамьи.

Есть такой телеграм-канал Генерал СВР, который связывают с известным российским политологом Валерием Соловьем. Может быть недоверие к телеграм-каналам, но несколько недель назад там было интересное мнение: Герасимов поклялся своей карьерой и даже своей жизнью, что он сможет оцепить украинские войска, которые держат оборону в зоне ООС. Его прибытие на передовую наводит на мысль, что возникла угроза его карьере и его жизни — нужно что-то срочно менять в ходе военных действий. Так я могу объяснить его появление на изюмском пути.

Когда у него это не выйдет, мы будем наблюдать за реакцией Путина относительно этой фигуры. Кстати, Герасимов был идеологом гибридной войны в русской армии. Сейчас у нас идет не гибридная, а классическая война, развязанная россиянами, и мы видим «готовность» российской армии к такому течению событий.

— О ленд-лизе. В каких объемах и чего украинские защитники могут ожидать?

— Мы можем ожидать очень широкой поддержки, начиная от горючего и заканчивая самолетами. Читал предположение, что танки Abrams могут прислать нам, самоходные артиллерийские системы Paladin, разнообразные модификации самолетов F-16. Разве что корабли к нам не пойдут, а ленд-лиз второй мировой войны предусматривал и их. Думаю, мы будем получать очень широкую номенклатуру современного вооружения. Это не то, что капиллярные поставки Джавелинов, Стингеров. Шлюзы откроются, можем на это уповать.

В ближайшее время мы будем получать очень серьезную поддержку от Запада, которая позволит полностью переоснастить нашу армию на очень современные образцы вооружения, которые преобладают находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации образцы.

— Появилась в публичном доступе информация о дальнобойных гаубицах М-777, дальность выстрела которых от 30 до 40 километров, в зависимости от типа боеприпаса. Читал, что не только шесть из Австралии поступило систем, а еще 90 — от других украинских партнеров. Что дает нам это преимущество в расстоянии, на которое может выстрелить гаубица или другая дальнобойная артиллерия?

— Речь идет не только о М-777, но и о самоходных гаубицах CAESAR (французские), слышал о шведской Archer, немецкие Panzerhaubitze — это наиболее современная гаубица, которой сейчас располагают западные армии.

Представьте себе: среднее расстояние боя распространенной гаубицы Мста-С, которая есть и в распоряжении российской и украинской армии, — это где-то 30 километров, в зависимости от боеприпаса. А мы говорим о 40 км, а по некоторым типам — даже о 50 км. Наличие таких систем позволяет нам их перестрелять, грубо говоря: они не смогут доставать наши артиллерийские позиции в то время, когда мы сможем полностью их уничтожать. Это я говорю о противостоянии артиллерии против артиллерии. Если они не смогут эффективно отвечать, представьте, что мы можем сделать с их армией.

— Наверное, поэтому артиллеристов называют богами войны. Какая ситуация в Запорожской области и дальше на Юге?

— Запорожье, Пологи, Гуляйполе — это должен был быть южный фас тех «клещей», с помощью которых они собирались охватить нашу группировку на Донбассе. Там тоже она буксует и есть очень большие задержки с наступлением. Если на Донбассе они еще продвигаются в тактическом измерении по два-три километра в день, захватывают отдельные села, то на запорожском направлении вообще все остановилось и будут возникать проблемы со снабжением.

Пока подождем, война — это очень непредсказуемая вещь.

Относительно Херсона. Тоже особых новостей нет, кроме репрессивных мер, которые россияне предпринимают в отношении мирного населения. Они уничтожают проукраинские митинги, разгоняют их с помощью оружия.

— Видел заявления о том, что Россия выпустила по Украине более 1900 ракет. Можем ли мы надеяться, что в какой-либо достижимой перспективе ракетный запас у них иссякнет? Насколько у них хватит технических возможностей для продолжения войны?

— Железяк у них действительно много. Они находятся в разном состоянии, их можно будет натягать отовсюду — из каждого уголка большой страны. Они остались со времен Советского Союза, накапливавшего их для больших войн. Вопрос в том, будет ли у них достаточное количество людей. Хотя и железо там уже будет очень сомнительного качества.

Вопрос, который возникает постоянно, — по количеству оставшихся у них ракет. Я бы на самом деле не считал это количество, потому что нет в этом смысла, ибо их нужно просто сбивать. Вопрос в том, будет ли снижаться интенсивность обстрелов. [Сейчас их количество] снижается, и мы можем надеяться только на то, что санкции, введенные против России, будут мешать им пополнять это количество раньше времени.

— Сообщали, что Россия уже потеряла в Украине такое количество танков, которое сможет произвести не менее чем через два года. Способны ли они сейчас модернизировать и производить те же танки, бронемашины?

— Еще раньше были сообщения о том, что санкции вообще закрыли им возможность производить новые танки. Модернизация — это использование комплектующих, поступающих из-за пределов страны. Думаю, что модернизация и изготовление новых танков для них практически закрыты в связи с санкциями.

Но там еще очень много железа, оставшегося со времен Советского Союза, — это танки Т-72 разных первых модификаций; думаю, что мы скоро и Т-62 сможем увидеть, даже до Т-55 дойдем, если у них не иссякнет желание вести войну.

Железа, особенно бронированного, достаточно, чтобы бросить на восточный фронт.

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