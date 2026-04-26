Харьковчанин Сергей Журавель, командир взвода БПЛА, под Бахмутом установил рекорд по количеству уничтоженной за день штурмовой техники россиян.

Сергей Журавель с позывным Лелека, старший сержант, командир взвода роты ударных беспилотных авиационных комплексов 429-й отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес, родом из Харькова, 38 лет, в армии с 2023-го.

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С оружием он познакомился еще до российской агрессии. Отслужил срочную и контракт в Госпогранслужбе — сначала в спецподразделении по охране высших должностных лиц государства (участвовал в охране президента), а затем — инспектором на границе. Однако полномасштабную войну Лелека встретил как управляющий автопарка. И в первые месяцы большой войны вывозил людей из опасных зон Харькова и области.

Несмотря на то, что у него трое детей, Журавель сознательно выбрал службу. Когда семья в полном составе выехала из Харькова в безопасное место, мужчина решил присоединиться к армии.

В 2023-м, после прохождения базовой общевойсковой подготовки, Журавель попал в новосозданную роту ударных БпАК Ахиллес, тогда еще в составе 92-й бригады, которая позже переросла в отдельную 429 бригаду беспилотных систем. Со временем и жена последовала примеру мужа — в прошлом году она стала работать в той же бригаде деловодом.

Журавель-Лелека начал свой боевой дроновый путь оператором мавиков в разведке, а затем, с развитием ударных средств типа FPV-камикадзе, взялся за непосредственное уничтожение врага, — стал командиром боевой группы.

При чем первую вражескую технику он уничтожил не дроном-камикадзе, а с помощью обычного разведывательного мавика с термобарической гранатой, — последнюю боец забросил прямо в люк одного из двух российских танков Т-72, подошедших слишком близко к украинским позициям.

За 2 года на «нуле» группа Лелеки совершила около 5 тыс. боевых вылетов, во время которых поразила и уничтожила около 400 единиц вражеской техники. После чего Журавля назначили командиром взвода ударных FPV-камикадзе.

За время службы боец выполнял боевые задачи на Купянщине, в пригороде Бахмута и Авдеевке, Соледаре; участвовал в Харьковском контрнаступлении 2024 года. Сейчас же он возглавляет взвод на Запорожском направлении.

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Но больше всего военному запомнился апрель 2023 года, когда его подразделение получило приказ выдвигаться на оборону Бахмута.

«Мы зашли, заняли свои позиции, начали работать. И я увидел, что такое настоящая война: когда тебя целый день пытаются уничтожить, постоянно кроет артиллерия, — вспоминает он, — Кровь, пот, слезы, боль, смерть и все, что с этим связано».

К тому времени украинские подразделения уже начали отходить из Бахмута, а основной задачей подразделения Лелеки было не допустить полного окружения города и удержать дорогу Часов Яр-Хромовое-Бахмут, которая осталась последней надеждой — дорогой жизни.

Однажды группа Лелеки из своего окопа увидела, как по дороге едет гражданский микроавтобус. Поскольку путь пролегал на возвышенности, враг также увидел это движение. «Нас крыли жестко, было много прожженной техники. Буквально за полчаса до этого сразу за нашей позицией в 30−40 м проезжал наш БТР, прямо над моей головой пролетела ПТУР [противотанковая управляемая ракета] и его поразила. К счастью шесть бойцов успели эвакуироваться, пока техника полностью не сгорела», — объясняет военный.

В какой-то момент микроавтобус сломался и остановился посреди дороги, немного не доехав до «перекрестка смерти» — места, на котором мало кто оставался живым. Из бусика вышли пятеро пассажиров — четыре женщины и мужчина — и двинулись к крытой бетонной остановке неподалеку. А водитель в красной куртке работника скорой помощи открыл капот и начал чинить машину. Однако не смог привести ее в порядок и перебежал к пассажирам.

И почти сразу в остановку прилетела вражеская мина.

Трое украинских военных побежали помочь гражданским. Женщин контузило, однако для них обошлось без тяжелых травм. А двое мужчин пострадали сильнее — получили осколочные ранения и переломы конечностей.

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Военные решили перевести мужчин в свои окопы, чтобы оказать помощь и дождаться эвакуации. Один из побратимов Лелеки успешно довел одного пассажира с осколочным ранением — 250 м по открытой местности — до укрытия и остался с ним.

С раненым водителем было сложнее: по словам Журавля, тот весил около 120−130 кг и имел перелом бедра, поэтому не мог двигаться самостоятельно. И даже просил бойцов оставить его на остановке.

Однако после очередного «прилета» в остановку — обошлось без ранений — трое военных подхватили водителя и побежали к окопу. Лелека вспоминает, что те 250 метров показались ему вечностью.

«Где-то на середине пути я понял, что силы и у меня, и у ребят, закончились. И мы, не договариваясь друг с другом, начали выкрикивать какие-то ободряющие лозунги, — рассказывает Журавель. — Представьте, трое ребят с криками бегом забрасывают в окоп 130-килограммового мужчину».

Россияне же еще час вели непрерывный огонь именно по их зоне, помощь оказывали лежа, втискиваясь в грязь — ведь окоп был не более 50 см высотой. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. Военные оказали первую помощь раненым и передали их на эвакуацию.

На том же Бахмутском направлении экипаж Лелеки — он и трое побратимов — установили собственный рекорд по уничтожению вражеской техники.

Произошло это в марте 2024 года, когда россияне уже захватили Бахмут, а украинцы воевали в его пригороде — Клещеевке, Андреевке, Ивановском.

Россияне ежедневно шли в механизированные штурмы, использовали каждый раз много техники. В один из дней такого нашествия экипаж Лелеки уничтожил девять бронемашин, половину из которых — вместе с десантом пехоты на борту. Однако это еще было не все.

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«В тот день мы поставили очень жирную точку. Тогда в моду у россиян вошли „гольфкары“ — четырехколесная техника по типу квадроцикла, но с кузовком. И пока мы делали свою работу, мимо поехал такой квадроцикл с четырьмя вражескими пехотинцами, — рассказывает Журавель, — Мы решили не ждать, а залетели [дроном со взрывчаткой] прямо в него и уничтожили».

Уже год он командует взводом. Во время долгих городских боев за город Купянск его подразделение не потеряло ни одного бойца, однако ежемесячно уничтожало более сотни вражеских пехотинцев, еще 30−40 — ранило.

Сейчас взвод находится на Запорожском направлении. За полтора месяца там рота, в которую входит и подразделение Лелеки, ликвидировала более 250 оккупантов, еще столько же ранила.

Главный сержант взвода с позывным Симба, в прошлом — боец группы Лелеки, рассказал, что его командир — человек, за которым идут в самый опасный бой, который не словами, а делами обеспечил доверие и уважение к себе.

«Для личного состава он является не только командиром и старшим по званию, а отцом, старшим братом, ближайшим другом. Всегда справедлив и отзывчив к каждому. Проблем не привык избегать — решает их быстро и результативно, — пояснил Симба, — Если бы большинство таких людей было в армии, война бы закончилась гораздо быстрее, — конечно, нашей победой».