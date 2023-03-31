С апреля все лекарства можно будет купить по электронным рецептам
С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по электронным рецептам (Фото:Pexels / Pixabay.com)
Все рецептурные лекарства в Украине с апреля будут продаваться по электронным рецептам.
Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения.
В течение военного положения в Украине e-рецепты не будут обязательными — пациенты смогут выбирать, по какому рецепту приобрести лекарства в аптеке - электронному или бумажному.
В частности, врач сможет выписать бумажный рецепт, если в медицинском учреждении нет электричества.
С 1 августа 2022 года в Украине начали внедрять электронные рецепты на антибиотики.
Старт внедрения этой услуги был перенесен с апреля на август из-за вторжения России.