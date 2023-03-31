Продажа лекарств по рецепту. В соцсетях взрыв из-за новых правил с 1 апреля: что важно знать об исключениях и о рецептурных препаратах 31 марта, 16:24 Сюжет Лекарства можно будет купить как по электронным, так и по бумажным рецептам (Фото:RFE/RL)

Приобрести лекарства в Украине с 1 апреля будет можно в соответствии с новым требованием: формально электронный рецепт становится обязательным для назначения всех рецептурных лекарств. Эта норма вызвала волну обсуждений в соцсетях, однако имеет ряд нюансов: например, бумажные рецепты тоже будут действовать.

NV напоминает, что важно знать о правилах продажи лекарств с 1 апреля.

Как покупать лекарства с 1 апреля? Что меняется?

Еще в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон об усилении контроля за продаже лекарственных средств. Согласно ему:

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медицинским работникам запрещено назначать лекарственные средства, которые должны отпускаться в аптечных учреждениях по рецепту, без оформления такого рецепта;



предусмотрен прямой запрет для аптечных учреждений отпускать рецептурные лекарственные средства без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением установленного Минздравом порядка отпуска лекарственных средств.

Соответственно, в феврале 2022 года Министерство здравоохранения предупредило, что весной электронный рецепт станет обязательным для назначения рецептурных лекарств.

Это новшество вводится с 1 апреля. Накануне в Минздраве обнародовали специальные разъяснения, отметив, что список рецептурных препаратов остается неизменным, его не расширяли. «Минздрав не меняет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не новое, с апреля лишь добавляется дополнительный инструмент — е-рецепт», — пояснили в ведомстве. Глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что на антибиотики электронный рецепт заработал еще в апреле 2022 года. «Вспомните, повлияло ли это для вас лично на доступность лечения?» — подчеркнул он.

Главный педиатр медицинской сети Добробут Алексей Рыков в комментарии УП добавил, что изменения будут касаться более тщательного контроля за тем, как отпускают лекарства в аптеках. «Эти препараты должны были быть рецептурными всегда. И правила отпуска рецептурного лекарства по рецепту никто не отменял, но обычно это никто не контролировал. Сейчас мы переходим на электронную форму рецепта, и это будет проще контролировать», — объяснил разницу Рыков.

Теперь лекарства в аптеках должны продавать так:

рецептурное лекарство ( это около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных препаратов) — с электронным или бумажным рецептом;

это около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных препаратов) — с электронным или бумажным рецептом; безрецептурное лекарство ( не требуют обязательного назначения врачом) — можно приобрести в аптеке без рецепта.

Подходит ли бумажный рецепт?

Да. Учитывая, что в Украине идет война и действует режим военного положения, Министерство здравоохранения признает реальность проблем с отключением электроэнергии и других непредсказуемых ситуаций.

Поэтому бумажные рецепты будут действовать и дальше одновременно с электронными. «На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке — электронному или бумажному», — подчеркнул Виктор Ляшко, министр здравоохранения.

Кто может выписать рецепт? Только семейный врач?

Нет, в Минздраве пояснили, что для получения электронного рецепта на конкретный препарат не нужно иметь декларацию с семейным врачом. «Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение — хирург, терапевт, кардиолог или онколог», — заверили в ведомстве.

Поэтому, уверяют там, даже внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить лекарства независимо от того, потеряли ли они доступ к своим семейным врачам.

Имеет ли право врач настаивать на более дорогом препарате при наличии более дешевой альтернативы?

Нет. Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а лишь международное непатентованное название, то есть действующее вещество конкретного препарата. «Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом в соответствии со своим бюджетом. Ни врач, ни фармацевт не сможет повлиять на ваш выбор», — отмечают в Минздраве.

Можно ли получить е-рецепт дистанционно?

Да, если речь идет о повторном назначении — например, можно получать электронные рецепты для хронических болезней или для продолжения лечения.

«Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на необходимое лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций пациент может вызвать бригаду скорой помощи!» — рекомендуют в Минздраве.

Действительно ли гормональные контрацептивы экстренного применения теперь не приобрести без рецепта?

Да, это касается и комбинированных оральных контрацептивов. Все подобные препараты для контрацепции — это гормональные препараты, которые отпускаются только по рецепту — в частности, популярный Постинор, напоминает Рыков. «Экстренная контрацепция — это очень большая доза гормонов, которые одновременно нужно принять женщине, чтобы прервать процесс оплодотворения. У нее есть серьезные побочные действия, там очень большое количество противопоказаний», — пояснил он.

В Минздраве дополнительно аргументируют, что в большинстве своем все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины.

«Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема комбинированных оральных контрацептивов врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения», — отмечают в ведомстве.



Кто может получить лекарство без рецепта: исключения

Даже после 1 апреля нормы о продаже лекарства по рецептам могут не применяться в отдельных случаях.

Так, закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптом, без рецепта и напрямую у дистрибьюторов могут:

военные администрации,

подразделения Сил обороны,

волонтерские организации

благотворительные организации.

Индивидуально рецептурные лекарства без рецепта можно продавать в аптеках тех общин и районов, на территории которых ведутся активные боевые действия (за исключением наркотических (психотропных) лекарств, сильнодействующих и ядовитых веществ).

Какие лекарства являются рецептурнымы — список



Более подробный список рецептурных лекарств СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Рецептурные лекарства — это лекарственные препараты, подлежащие отпуску исключительно по назначению врача и назначаемые на специальных рецептурных бланках. Это около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, перечень включает в частности:

антибиотики;



противосудорожные средства ( среди них баклофен, карбамазепин);

среди них баклофен, карбамазепин); гормональные препараты ( в том числе и противозачаточные, в частности Постинор);

в том числе и противозачаточные, в частности Постинор); препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний ( корвалол и валокордин во флаконах более 50 мл, на меньшие дозировки рецепт не требуется);

корвалол и валокордин во флаконах более 50 мл, на меньшие дозировки рецепт не требуется); некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты ( ривароксабан ( ксарелто), клопидогрель);

ривароксабан ксарелто), клопидогрель); антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства ( в частности преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон);

в частности преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон); некоторые лекарства против кашля, ( лекарства с кодеином, на основе сальбутамола и т. п. ).

лекарства с кодеином, на основе сальбутамола ). сильные обезболивающие, некоторые успокаивающие ( кетанов, трамадол);

кетанов, трамадол); этиловый спирт ( в упаковке более 70 мл, если меньше — без рецепта).

Также к таким лекарственным средствам относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Как узнать, является ли лекарственное рецептурным?

Принадлежит ли средство к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему. Также есть онлайн Государственный реестр лекарственных препаратов, где есть список всех зарегистрированных в Украине лекарств. Там указано, какой препарат может отпускаться без рецепта, а какой — исключительно с ним.

Чтобы воспользоваться Государственным реестром необходимо:

В поисковой строке ввести название лекарственного средства или его международное непатентованное название ( другими словами — действующее вещество). Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного препарата ( крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарственного средства найти строку Условия отпуска. Если в инструкции указано По рецепту, для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

Почему новые правила вызвали дискуссии в соцсетях

В украинских соцсетях усиление контроля за продажей рецептурных лекарств вызвало волну дискуссий.

Так, украинцы обсуждают необходимость успеть закупить наиболее употребляемые препараты.

Отдельной горячей темой стала дискуссия по поводу гормональных противозачаточных средств, особенно в случаях необходимости их срочного применения.

Врач Иван Черненко считает, что Постинор как средство экстренной контрацепции «должен быть исключен из рецептурных, но он был рецептурным и год назад». «И мне жаль, что сообщество гинекологов просто не обратило на это внимание. Уверен, в ближайшее время его исключат из рецептурных», — выразил надежду Черненко.

Журналистка Наталья Бушковская, специализирующаяся на медицинской тематике, признает, что вопрос гормональных контрацептивов имеет две стороны. «С одной стороны, уверена, есть женщины, для которых это едва ли не единственный метод контрацепции. Сколько их — я не знаю. С другой стороны, у нас война. Женщины очень уязвимы. И необходимы ли эти лишние движения именно сейчас?» — замечает она.

Акушерка Виктория Фененко отмечает, что строго по рецепту лекарства должно отпускаться уже давно. «И сейчас я объясню почему. Ко мне приходят женщины, принимающие препараты неправильно (даже по совету подруг и провизоров). Не хочу сказать, что последние не разбираются в медицине. Но есть некоторые заболевания и ситуации, где ни подруга, ни провизор не могут знать весь анамнез и клиническую ситуацию, не говоря уже о дополнительных обследованиях!» — пишет она. Фененко призывает пациенток обращаться к врачу, а если такой возможности нет, то «многие врачи могут предоставить квалифицированную помощь онлайн, да и выписать вам рецепт».

Некоторые пользователи также поддерживают усиление контроля за продажей рецептурных лекарств, напоминая о пагубной тяге украинцев к самолечению.

«Видела, как аптекарша на глаз выписывала антибиотик, потому что у женщины болит яичник, с чем она пришла не к врачу, а в аптеку. Видела, как девушки сами себе назначали контрацептивы от акне, меняя их по сто раз, слушая советы друг друга, а не врачей. Слышала сто раз, как лекарство покупалось „от печени, потому что кума такое пила и ей помогло“. От аптекарши знаю, что некоторые девушки воспринимают Постинор как рутинное средство контрацепции, принимая его ежемесячно, — пишет Евгения Кузнецова. — При этом вижу взрослых сознательных людей, устроивших истерику, что рецепты — это страшный запрет и ограничение их прав, как будто для них разумных должны сделать исключения и продавать им все по желанию. Самолечение и бездумное пичкание себя лекарствами — это одна из составляющих, почему в Украине продолжительность жизни такая, как она есть».