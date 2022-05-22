В Украине запретили оборот российских и белорусских лекарств

22 мая, 16:53
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Отныне в Украине запрещены лекарства, хотя бы частично изготовленные на территории России или Беларуси (Фото:Roberto Sorin/Unsplash)

Отныне в Украине запрещены лекарства, хотя бы частично изготовленные на территории России или Беларуси (Фото:Roberto Sorin/Unsplash)

Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины О лекарственных средствах по ограничению оборота лекарственных средств, производство которых находится на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

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Изменения в закон были приняты 22 мая. Их главная цель — ограничить в Украине оборот лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории РФ или РБ, для уменьшения финансовой поддержки военных машин этих стран и для стимулирования отказа от поставок товаров из РФ и Беларуси во всем мире.

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Отныне лекарственному средству могут отказать в государственной регистрации, если будет установлено, что один или несколько этапов его производства происходил на территории предприятий, находящихся в России или Беларуси. Также в регистрации могут отказать, если заявитель или его представитель связаны с российскими компаниями.

Кроме того, Кабинет министров получил право на период действия военного положения в Украине временно останавливать экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Верховная Рада Лекарства Здоровье Война России против Украины

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