05 октября 2018, пятница

Лейтенант ВСУ пытался украсть авиадвигатели для продажи за границу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Изъятые двигатели ТВЗ-117А

Изъятые двигатели ТВЗ-117А

Военная прокуратура предупредила кражу и незаконную продажу авиадвигателей за границу, которые пытался осуществить лейтенант Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Лейтенант ВСУ, который также является командиром роты охраны одной из воинских частей, пытался похитить два авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, балансовая стоимость которых составляет около 400 тыс. грн.

Факт кражи оборудования с авиационно-технического состава воинской части был задокументирован во время контроля за совершением преступления в виде специального следственного эксперимента.

Оба авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, которые преступник пытался вывезти для продажи, изъяты при осмотре места происшествия.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Читайте также:

В Черниговской области военная прокуратура задержала подполковника ВСУ
В Черкассах военная прокуратура задержала судебного эксперта
Военная прокуратура проверит компании Косюка из-за 100-миллиардных убытков государству

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове