Лейтенант ВСУ пытался украсть авиадвигатели для продажи за границу

Военная прокуратура предупредила кражу и незаконную продажу авиадвигателей за границу, которые пытался осуществить лейтенант Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Лейтенант ВСУ, который также является командиром роты охраны одной из воинских частей, пытался похитить два авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, балансовая стоимость которых составляет около 400 тыс. грн.
Факт кражи оборудования с авиационно-технического состава воинской части был задокументирован во время контроля за совершением преступления в виде специального следственного эксперимента.
Смотрите также
Оба авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, которые преступник пытался вывезти для продажи, изъяты при осмотре места происшествия.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Читайте также:
В Черниговской области военная прокуратура задержала подполковника ВСУ
В Черкассах военная прокуратура задержала судебного эксперта
Военная прокуратура проверит компании Косюка из-за 100-миллиардных убытков государству
Комментарии
Правила комментирования