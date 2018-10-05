Лейтенант ВСУ пытался украсть авиадвигатели для продажи за границу

Военная прокуратура предупредила кражу и незаконную продажу авиадвигателей за границу, которые пытался осуществить лейтенант Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Лейтенант ВСУ, который также является командиром роты охраны одной из воинских частей, пытался похитить два авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, балансовая стоимость которых составляет около 400 тыс. грн.

Факт кражи оборудования с авиационно-технического состава воинской части был задокументирован во время контроля за совершением преступления в виде специального следственного эксперимента.

Оба авиационных двигателя ТВЗ-117А от вертолета МИ-8, которые преступник пытался вывезти для продажи, изъяты при осмотре места происшествия.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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