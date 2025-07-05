Пленный нигериец рассказал о том, как попал на войну против Украины (Фото: Скриншот видео / ГУР МО)

Бойцы подразделения Главного управления разведки Легион Свобода России взяли в плен на Запорожском направлении уроженца Нигерии, который воевал в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, сообщает ГУР в субботу, 5 июля.

Кехинде Олувагбемилеке рассказал, что приехал в Россию на учебу, но потом попал в тюрьму, откуда пошел на войну против Украины. По его словам, для участия в «СВО», как оккупанты называют вторжение в Украину, ему выдали российский паспорт.

Разведка указывает, что мужчину втянули в войну под предлогом «быстрого заработка» и «безопасной службы». Вместо этого его группу отправили на мясной штурм, во время которого он получил ранения и попал в плен к Силам обороны.

«Это очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо», — добавили в ГУР.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

21 июня разведка сообщала, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины.

27 июня стало известно, что украинские защитники взяли в плен еще одного китайца, который воевал в составе 102-го полка 150-й дивизии российской армии.