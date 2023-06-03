Легион Свобода России предложил жителям Белгородской области эвакуироваться в Украину 3 июня, 12:53 Легион Свобода России обещает жителям Белгородской области «убежище» (Фото:t.me/legionoffreedom)

На фоне боевых действий в Белгородской области проукраинский Легион Свобода России предложил жителям региона срочно эвакуироваться.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях в субботу, 3 мая.

При этом эвакуироваться гражданам РФ предлагают в Украину, утверждая, что данный вопрос якобы уже «согласован» с ответственными лицами.

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«Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, не считаясь с гражданскими потерями. Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому всех кому необходимо помощь за добровольным согласием могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей», — призывают россияне.

Официальных подтверждений такого решения с украинской стороны пока не поступало.

Также отмечается, что для проведения «информационных операций» в район боевых действий в Белгородской области переброшено «специальное тик-ток подразделение Ахмат».

«Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Маскируясь под воинов Ичкерии, эти актеры мастерски умеют имитировать ведение боевых действий и захват населенных пунктов, оставаясь при этом глубоко в тылу. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима», — добавили в Легионе.