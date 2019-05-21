Легальный и ответственный игорный бизнес: возможно ли в Украине? Вчера, 16:20 185 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською shutterstock Какие основные проблемы могла бы решить легализация игорного бизнеса в Украине shutterstock

С приходом нового президента все погрузились в ожидание: каким будет его правление и инициативы. В числе многих вопросов, так и не нашедших места в планах законодателей нынешнего созыва — будет ли выведен в правовое поле игровой бизнес в Украине. По словам экспертов, это может стать одним из тех решений, которые создадут новый источник доходов бюджета страны. Какие основные проблемы могла бы решить легализация игорного бизнеса в Украине, и к каким последствиям приводит нынешняя ситуация — читайте в статье.

Права игрока

Многим кажется, что если игорный бизнес будет легализован — люди повально пойдут в игровые залы и проиграют все свои деньги в автоматах, на беттинге, в казино. В реальности все несколько по-другому: хороший закон о легализации позволит не только бороться с лудоманией, но и создаст приток налоговых отчислений от бизнеса, который де-факто существует в тени — считают эксперты.

«Азартные игры формируют зависимость, как табак и алкоголь. Такие сферы должны жестко контролироваться государством, чтобы защищать права людей. В странах Европы накладываются ограничения на время игры, расположение игровых точек, размеры ставок, количество игровых автоматов в городе. Также игорные предприятия платят процент на лечение лудомании. У нас же в таких заведениях подают еду, рядом открывают ломбарды, никто не контролирует этот бизнес, потому что он незаконный», — рассказывает эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.

Легальные игорные предприятия входят в международные ассоциации и должны соблюдать все стандарты, в том числе принимать меры по борьбе с игровой зависимостью, а также следовать нормам закона. Компании берут на себя обязательства сертифицировать игровое оборудование и системы в международных лабораториях. Такая проверка подтверждает минимизацию формирования игровой зависимости.

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Кроме этого, государства устанавливают онлайн-контроль, что позволяет следить за оборотом денег и не допускать теневого рынка. Если человек делает ставки в Интернете, то он может использовать только свою официальную банковскую карточку — электронные деньги и кошельки запрещены. Это дает возможность проверить совершеннолетие игрока, а также устанавливать ограничение на сумму, которую человек может потратить на игру. Финансовый контроль в виде идентификации личности также гарантирует игроку получение выигрыша.

В Европе применяют механизмы борьбы с незаконными азартными играми: блокируют игровые сайты, накладывают большие санкции не только на организаторов игорного бизнеса, но и на тех, кто предоставляет доступ к Интернету.

Одна из инициатив The Stars Group — «Руки помощи»: с момента запуска в 2013 году « Руки помощи» внесли более 9 миллионов долларов в различные благотворительные организации, большие и малые, по всему миру.

«Например, в Мальте разрешен весь игорный бизнес, компании этой страны пытаются выйти на рынок Италии и Франции. Европа блокирует эти сайты и периодически мы видим судебные споры в европейских судах по таким случаям. В Украине же сайты, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, не блокируются и люди могут играть сколько угодно», — комментирует Зоряна Топорецкая.

«Мы рассказываем всем клиентам об опасностях азартных игр и даем им контроль над тем, как они играют. Мы продвигаем бесплатные инструменты, чтобы помочь клиентам определить и снизить риск, а также обратиться за помощью либо к нашим специалистам, либо к другим организациям», — рассказывает представитель The Stars Group, компания по онлайн-ставкам и играм, которая уже 18 лет работает в 21 стране.

При регистрации клиентов проверяется его имя, адрес и дата рождения. Поведение игрока в сети архивируется и отслеживается на предмет необычного или потенциально вредного поведения. Во время игры на сайте компании посетитель может устанавливать лимиты на депозиты, получать информацию о прибылях и убытках, оценивать свое поведение, делать перерывы или устанавливать случаи самоисключения.

«Легализация азартных игр позволит государству защищать игрока и обязать операторов-лицензиатов бороться с игровой зависимостью, как в западных странах. Компании бы зарабатывали деньги на этом бизнесе, но в соответствии с законами. Пока игорный бизнес запрещен, требований к нему нет, и владельцы платят деньги за прикрытие этой нелегальной деятельности. А чем больше я плачу за прикрытие, тем больше я хочу получить и не обязан никаких мер принимать. По ее мнению, если бы компании получили лицензию, они боялись бы ее потерять, не допускали бы нарушения, взяли бы ряд обязанностей. Если они работают в нелегальном секторе, им нечего бояться», — считает Зоряна Топорецкая.

Социальная ответственность

На западном рынке игорные компании заботятся о своей репутации, особенно международные сети, для которых их честное имя — пропуск в следующую страну. Кроме соблюдения требований государства и ассоциаций о честной игре, такие компании занимаются благотворительностью, принимают участие в борьбе с лудоманией, спонсируют спорт и спортивную инфраструктуру.

Мы задали вопросы о защите прав игроков и программах социальной ответственности известным западным беттинговым компаниям, среди них Paddy Power, Betfair, Betsson, Kindred group, William Hill, GVC Holdings, 888 Holdings, Betway и др. На момент публикации ответ получить удалось только от лидера индустрии — The Stars Group. Компания сотрудничает и поддерживает организации, которые оказывают помощь больным лудоманией и их близким: RGCheck, GamCare, GambleAware. Также The Stars Group сотрудничает с Национальной горячей линией по азартным играм Великобритании, онлайн-справкой по азартным играм в Австралии или Senet Group и др.

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Также The Stars Group поддерживает благотворительные организации и местные общественные группы: Autism Speaks в Нью-Джерси, Исследование онкологических заболеваний в Великобритании, Step Back Think в Австралии, Национальный фонд Jockeys Trust, Air Ambulances, Candlelighters Trust, CARE International и так далее.

«Мы принимаем участие в мероприятиях местного сообщества: восстанавливаем школы, проводим марафоны, готовим еду для детей, чистим пляжи, поддерживаем собак-поводырей, организовываем помощь мигрантам», — говорят в компании.

Одна из инициатив The Stars Group — «Руки помощи»: с момента запуска в 2013 году «Руки помощи» внесли более 9 миллионов долларов в различные благотворительные организации, большие и малые, по всему миру.

В Украине известно о меценатской деятельности беттинговых компаний лидеров рынка (М.С.Л, Parimatch, Фаворит Спорт), бренды которых представлены в Украине со времен легального статуса игорной индустрии. На вопрос о том, работают ли они в Украине и поддерживают ли социальные проекты в стране, мы получили следующие ответы:

По словам пресс-службы холдинга Parimatch, компания, благодаря наличию локальных лицензий или франшиз, представлена на Кипре, в Беларуси, Казахстане, Грузии и других странах, а ее центральный офис находится в Лимассоле, на Кипре. В Украине бренд представлен компанией ООО «Пари-Матч» и, по словам холдинга, в нашей стране она ведет исключительно меценатскую деятельность. В частности, бренд Parimatch — партнёр Национальной сборной Украины по футболу, ФК «Шахтер», Футбольной ассоциации студентов Киева (ФАСК), Украинской баскетбольной лиги, Украинской хоккейной лиги, Федерации греко-римской борьбы Украины. В этом году компания также продолжила соглашение с Федерацией баскетбола Украины и стала титульным партнёром чемпионата, и генеральным партнёром мужской и женской сборных. Также Parimatch — генеральный партнёр Федерации греко-римской борьбы Украины. «В 2016 году мы откликнулись на предложение Министерства молодежи и спорта Украины поддержать движение „Совместная олимпийская победа“. В рамках движения мы поддержали олимпийских чемпионов Юрия Чебана и Олега Верняева денежными премиями. Во время Зимней Олимпиады в 2018 году мы расширили нашу поддержку: все призеры получили премию от нашей торговой марки», — рассказали в ООО «Париматч» в Украине.

Оператор государственных лотерей Украины — компания «М.С.Л.» — поддерживает украинскую армию, детей с синдромом Дауна, ФСТ «Динамо», Национальный Олимпийский Комитет Украины, Федерацию футбола в Киеве, Федерацию спортивного туризма, Сообщество ветеранов спорта, спортивные организации и школы. В 2017 году «М.С.Л.» стала спонсором главного приза Национального конкурса короткометражных лент кинофестиваля «Молодость». В 2014 году была открыта ледовая арена «Льодограй» в Богуславе, Киевской области. В ней тренируются юные хоккеисты и фигуристы со всей области, которые занимают призовые места на украинских и международных соревнованиях. «М.С.Л.» вложила в проект 3 млн долларов и обязалась поддерживать стадион на протяжении как минимум 10 лет.

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Букмекерская компания «Фаворит Спорт» в этом году отмечает 20 лет деятельности. Бренд активно поддерживает такие клубы как «Динамо», «Заря», «Десна», «Арсенал», «Мариуполь». «Мы стараемся быть не только спонсорами команд, но и катализаторами более близкой и качественной работы с болельщиками, фанатами, социальными сообществами. 11 мая в столице на НСК „Олимпийский“ во время матча „Динамо"-"Заря“, состоится первый Favorit Footbal Fest: концерт, соревнование по игре в „квадрат“, футбольные аттракционы, детская развлекательная зона и фудкорт. Мы планирует время от времени организовывать подобный фестиваль», — рассказывают в компании. «Фаворит Спорт» также проспонсировал новые турникеты для НСК «Олимпийский», которые позволяют считывать билет со смартфона. Также компания в канун новогодних праздников призвала к разумному отношению к природным ресурсам и дарила искусственную елку тем, кто откликнулся на инициативу.

Беттинг в Украине есть, а налогов от него — нет

В случае легализации беттинга либо всего игорного бизнеса, западные компании скорее всего попытаются завоевать существенную рыночную долю в Украине, считает Михаил Соколов, эксперт налоговой группы РПР.

«Если беттинг у нас разрешат, то и западные, и отечественные компании будут работать в соответствии с законодательством. Это даст дополнительные поступления в бюджет. Я не вижу принципиальной разницы будут ли это иностранные компании или наши, вопрос в легализации. Сейчас у нас ситуация, когда де факто беттинг есть, де юре его нет. И поэтому мы не получаем налогов в свой бюджет», — считает эксперт.

По мнению Михаила Соколова, вопрос в следующем: разрешают у нас беттинг или не разрешают. Если разрешают, то что западная, что незападная компания будут работать в соответствии с законодательством. Что это даст? Это даст дополнительные поступления в бюджет. Даст какие-то негативные социальные последствия? Не думаю. Потому что де факто и сейчас у нас беттинг процветает, просто мы делаем ставки через Интернет и просто наполняем бюджеты других стран. Вот и все. Я не вижу тут принципиальной разницы это будут иностранные компании или наши, вопрос в том, откроем ли мы, и сделаем ли мы это легально.