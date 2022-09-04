Легализация порно. Зеленский поручил Кабмину проработать петицию

4 сентября, 15:16
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации порно и эротики на территории Украины, набравшую более 25 тысяч подписей. Он переадресовал ее Кабинету министров.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на свободу мысли, слова и свободное выражение своих взглядов и убеждений.

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Также он сослался на закон О защите общественной морали и заявил, что реализация государственной политики в области защиты общественной морали и оборота продукции и зрелищных мероприятий сексуального характера обеспечивает именно Кабмин.

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«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», — говорится в ответе Зеленского.

Петицию с призывом легализовать порно в Украине создали 4 июля. Среди прочего, автор заявил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Кабинет министров Украины Порнография Эротика Владимир Зеленский Порно Петиция

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