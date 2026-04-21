«Со следующей недели будут консультации». Клименко заявил о поддержке закона об оружии для гражданских при условии подготовки людей

Клименко заявил, что со следующей недели начнутся консультации по легализации оружия для гражданских (Фото: Национальная полиция Украины / Facebook)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что поддерживает принятие закона о легализации оружия для гражданских , но все его виды нужно классифицировать, а людей — подготовить.

«Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное — это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием. Это целая система, инфраструктура. Изменения в уголовное законодательство, определение по самозащите, тиры, места хранения. Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была», — сказал он во время встречи с журналистами.

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Клименко отметил, что люди должны иметь право на вооруженную самозащиту, но главное, чтобы они были подготовлены.

Глава МИД отметил, что обсудил этот вопрос с народными депутатами Украины. По его словам, со следующей недели начнутся консультации с привлечением общественности, экспертов и журналистов.

«Мы уже со следующей недели начнем консультации… Надо слышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение», — добавил Клименко.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.

Клименко после теракта в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о предоставлении гражданским гражданам права на владение оружием.