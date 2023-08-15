Критически важное лекарство. Что происходит с законопроектом о медицинском каннабисе и почему легализовать его нужно уже сейчас 15 августа, 21:14 Медицинский каннабис поможет сотням пациентов с хроническими заболеваниями и сильным болевым синдромом улучшить свое состояние (Фото:CRYSTALWEED каннабис / Unsplash)

Месяц назад украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Какие правки вносились в текст законопроекта с тех пор, когда ожидать второе чтение и что изменит принятие такого закона в Украине — в материале NV

Реакция общества



13 июля 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 7457 О легализации медицинского каннабиса. Документ, предложенный правительством, поддержали 268 народных депутатов.

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Проект закона, разработанный Министерством здравоохранения, предлагает регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. В частности, предусматривает легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса, которые могут облегчить сильные боли при сложных хронических заболеваниях, помогают при рассеянном склерозе, эпилепсии, нарушении сна и тому подобное.

Несмотря на то, что разговоры о необходимости легализовать медицинский каннабис в Украине ведутся уже довольно давно, после рассмотрения в первом чтении ВР законопроект № 7457 вызвал оживленные реакции со стороны украинского общества. Некоторые публичные личности, среди которых певец Валерий Харчишин, телеведущая Янина Соколова, нардеп Дмитрий Гурин, писатель и военный Юрий Гудименко, поддержали такую инициативу.

Депутаты от фракции Батькивщина предложили вынести вопрос о легализации медканабиса в Украине на референдум, а лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала видеообращение, где отметила, что легализация «превратит Украину в Колумбию».

Выращивание медканабиса должно быть четко регулируемым. На фото: сотрудники немецкой компании Demecan обрабатывают растения каннабиса, используемого в медицинских целях. / Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Против принятия законопроекта № 7457 выступил и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В своем онлайн-обращении ВСЦиРО, по сути, называют медицинский каннабис переходным мостиком к легализации рекреационного каннабиса, то есть такого, который употребляется как наркотический для получения удовольствия:

«Однако можно ли считать реальной помощью не терминальным больным предоставление им препаратов, которые имеют наркотический эффект, вызывают привыкание и с высокой степенью вероятности приводят к наркотической зависимости и переходу к потреблению „тяжелых“ наркотиков? И это при том, что у больных создается ложное впечатление, будто они употребляют лекарства, а не наркотический опасный препарат».

В обращении ВСЦиРО также говорится о том, что употребление медканабиса якобы «несет те же риски, что и употребление других наркотических веществ», а «предоставление препаратам каннабиса „медицинского“ статуса не превращает наркотический препарат в безопасное лекарство».

На самом же деле, в отличие от рекреационного каннабиса, каннабис медицинский зависимости не вызывает, так же, как и синдрома отмены при завершении употребления такого лекарства, объясняют в комментариях NV эксперты из Благотворительного фонда Пациенты Украины:

«Поскольку медицинский каннабис — это лекарства, различные по своему составу в зависимости от болезни, от которой они помогают, их содержание четко регламентировано государством. Туда не добавляются никакие нелицензированные вещества. Такие лекарства назначаются исключительно врачом в конкретной дозировке. Врач отслеживает действие таких лекарств на состояние пациента, может менять дозировку или препарат», — так комментирует этот вопрос исполнительный директор БФ Пациенты Украины Инна Иваненко.

Юридические коллизии

И пока в обществе — как онлайн, так и офлайн — идут дискуссии о целесообразности легализации медканабиса и его отличии от наркотических средств, в законопроект № 7457 был внесен ряд правок. По регламенту, после того, как законопроект прошел первое чтение, народные депутаты могут вносить предложения по правкам в течение 14 календарных дней. Время на внесение таких предложений для № 7457 истекло в четверг 27 июля 2023 года, объясняет в комментарии NV Тарас Ратушный, соучредитель Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков и отец погибшего активиста Романа Ратушного. За это время, говорит он, было внесено 841 предложение.

«Первый и, пожалуй, наиболее важный вывод: там нет правок, которые бы отрицали идею доступа пациентов к лечению препаратами на основе медицинского каннабиса. То есть, все депутаты, которые вносили предложения по правкам, выступают с конструктивными предложениями или же такие конструктивные предложения имитируют. То есть, все, даже Юлия Тимошенко, в своих правках предлагают легализовать каннабис для использования в медицинской практике», — комментирует внесенные в документ предложения по поправкам Тарас Ратушный.

Ранее он неоднократно выступал с публичной критикой законопроекта № 7457 из-за несовершенства формулировок в нем. Каннабис и его производные должны были изъять из Таблицы I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, и внести в Таблицу II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Она обозначает вещества, оборот которых ограничен, но они могут использоваться в медицине. Именно этот текст документа, по словам Тараса Ратушного, прошел общественные слушания. Но далее, в июне прошлого года непубличным способом текст законопроекта был существенно изменен. 10 июня 2022-го его зарегистрировали в парламенте под № 7457.

Лекарство на основе медицинского каннабиса должно продаваться по рецепту, а дозировку и особенности употребления таких медикаментов будет определять врач / Фото: crystalweed / Unsplash

В процессе внесения предложений уже после первого чтения народные депутаты продемонстрировали, что в целом эту проблему — попытки оставить каннабис и его производные в Таблице I — понимают, отмечает Тарас Ратушный.

«Депутаты из разных фракций предлагают конкретные способы ее решения. Однако предложения, внесенные нардепом Михаилом Радуцким, выглядят, как минимум противоречиво. С одной стороны, каннабис для медицинских целей предлагается выращивать по условиям именно Таблицы І, в отдельном Списке № 4, как это было принято в первом чтении. С другой же стороны, в заключительных положениях уже предлагается перенести из Таблицы I в Таблицу II каннабис как растение и тетрагидроканнабинол как активное вещество. Последнее, вероятно, не входило в планы, но сейчас это требование здравого смысла, оно довольно четко артикулируется сегодня в парламенте, поэтому игнорировать его больше невозможно».

Тарас Ратушный вспоминает: это — уже не первая попытка украинской власти легализовать препараты на основе медканабиса. Однако предыдущую можно считать удачной разве что на бумаге. Так, постановлением № 324 от 7 апреля 2021 года Кабмин заявил, что легализовал отдельные препараты на основе медицинского каннабиса. Перечень разрешенных в медицинской практике веществ дополнили двумя препаратами: Набилон и Набиксимолс, отметив, что их ограниченный оборот «допускается только в форме лекарственных средств». Импортные лекарства, несмотря на высокую стоимость, могли бы помочь онкологическим пациентам и украинцам, живущим с рассеянным склерозом.

Однако действие этой реформы ограничилось исключительно новостными заголовками, объясняет Тарас Ратушный. Так, в Таблице II появилось два препарата, один из них растительного происхождения, который содержит тетрагидроканнабинол — это Набиксимолс, также известный как Сативекс.

«Однако тетрагидроканнабинол как компонент и в дальнейшем оставался в Таблице I. Поэтому упомянутый препарат не смог бы получить государственную регистрацию. Ведь возникла коллизия, когда препарат якобы в Таблице II, то есть разрешен, но в его составе — вещество из Таблицы I, запрещенное для оборота и которое в медицине закон использовать в принципе не предусматривает, — говорит Тарас Ратушный, — На практике ни у кого из импортеров не возникает желания испытывать правоприменение в отношении этих препаратов в Украине. Поэтому никто так и не подал этот препарат на государственную регистрацию. Поэтому по факту он не является доступным для пациентов, сколько бы ни стоил в условном измерении».

Что же касается законопроекта № 7457, добавляет активист, здесь предложение Михаила Радуцкого и других депутатов, которые вокруг него объединяются, заключается в том, чтобы оставить каннабис в Таблице I: промышленный — в списке 3, а для «медицинского» создать новый список 4. Вместе с тем, из списков 1 и 2 Таблицы I перенести каннабис и тетрагидроканнабинол в Таблицу II. Если такая поправка будет принята, возникнет новая коллизия из-за двойной классификации:

«Каннабис в этом случае оказывается в двух таблицах одновременно. Парадокс: те два вида, которые предполагается выращивать в Украине — промышленный и медицинский — по условиям Таблицы І получают ноль юридических перспектив медицинского использования в Украине», — разъясняет потенциальную коллизию NV Тарас Ратушный.

Лекарства на основе медканабиса могут быть в разных формах, в частности — в виде масла / Фото: enecta / Unsplash

Такая юридическая коллизия, добавляет он, возможна лишь в одном из сценариев развития событий, который он называет оптимистичным. Если каннабис и тетрагидроканнабинол окажутся в Таблице II, мы сможем, к примеру, импортировать их в виде готовых лекарств или в виде растительного сырья, активных фармацевтических компонентов, к которым наконец получат доступ и ученые. Тогда же в Украине наконец появятся юридические основания для государственной регистрации уже упомянутого препарата Набиксимолс. Однако растения конопли, которые закон оставит в Таблице I, чтобы выращивать под круглосуточным видеонаблюдением, смогут быть перевезены исключительно за границу, ведь никаких других медицинских целей эта таблица и в дальнейшем не предусматривает.

«В пессимистическом сценарии коллизии не возникнет: правительство может использовать это очевидное противоречие как достаточную причину не реализовать переходные положения закона в полном объеме. Тогда изменение классификации каннабиса снова отложится, а затем выращивать „медицинскую“ коноплю будет возможно только на экспорт, а импортировать — только отдельные фармацевтические компоненты без тетрагидроканнабинола. Такая модель „легализации“ обещает обществу только разочарование, ведь это совсем не то, чего ожидают ученые, врачи и миллионы пациентов в Украине», — резюмирует Тарас Ратушный.

Сейчас законопроект № 7457 готовится ко второму чтению в парламенте. По мнению Ратушного, в теории это может произойти уже в этом сентябре. Но по факту — когда будет возможность потенциально получить необходимое количество голосов. Предложения от депутатов уже внесены, теперь регламент предусматривает только правки от профильных комитетов ВР.

Кому нужен медицинский каннабис и как он работает

«После того, как уже дважды такой закон был провален в ВР, я рад, что народные избранники проголосовали за этот законопроект в первом чтении. Фактически они дали шанс его доработать. Уверена, что этот законопроект должен быть доработан во втором чтении», — рассказывает NV Марьяна Пирожок, соучредитель БО 99 ПРОБЛЕМ. Она — одна из тех, кому уже сегодня нужен закон о легализации медканабиса. Такой, который действительно будет работать и предоставлять доступ к соответствующим медикаментам украинским пациентам.

Благотворительный фонд занимается помощью людям, которые болеют рассеянным склерозом. Адвокацией медицинского каннабиса занимается с 2020 года, выступает на пресс-брифингах для пациентских сообществ, где представляет интересы пациентов с рассеянным склерозом.

И сама Марьяна Пирожок, и ее муж Антон Кулагин, живут с рассеянным склерозом. Препараты на основе медицинского каннабиса помогают пациентам с такими заболеваниями снять симптомы и облегчить общее самочувствие.

Так выглядят теплицы предприятия по выращиванию каннабиса для использования в медицинских целях в штате Огайо, США. / Фото: USA TODAY via Reuters

«Наша организация объединяет более 4 тыс. пациентов и их родных. Спастичность ног — один из самых тяжелых симптомов рассеянного склероза. На начальных стадиях проявления такого симптома таблетированные препараты могут иметь достаточную эффективность. Однако с учетом того, что наше заболевание является неизлечимым и прогрессирующим, без необходимой дорогостоящей терапии болезнь может привести к серьезным ухудшениям. Наше государство не обеспечивает пациентов лекарствами в достаточном количестве, поэтому под такую опасность подпадают тысячи пациентов», — объясняет в разговоре с NV Антон Кулагин. Рассеянный склероз ему диагностировали в 2011 году. Среди симптомов, которые тогда были: слабость в ногах, шаткость при ходьбе и быстрая усталость.

После начала полномасштабной войны, с марта 2022 года Антон Кулагин с женой проживают в Германии. В январе 2023-го мужчина получил рецепт на лекарство на основе медицинского каннабиса от своего невролога по месту жительства.

«Это спрей, который содержит два компонента из натурального каннабиса, а именно: CBD и ТГК. Препарат идет как дополнение к таблетированным миорелаксантам, которые я сейчас принимаю. Но для уменьшения спастичности их мне недостаточно. Начинать необходимо с одного использования спрея — впрыск вечером, и пошагово увеличивать, с добавлением его утром до достижения максимально эффективного результата. Врач сказал, что это должно быть не более двенадцати впрысков спрея в день. Мне хватает четырех: один утром и три вечером», — рассказывает о методике лечения в Германии Антон Кулагин.

Его препарат — один из тех, который должно было бы разрешить в Украине вышеупомянутое постановление Кабмина № 324 от 7 апреля 2021 года. Однако это лекарство до сих пор так и не появилось на украинском рынке. Но даже если бы они и были, собеседник NV не уверен, что мог бы позволить себе их приобрести: стоимость — примерно 600 евро за упаковку, которой хватает, в среднем, на два с половиной месяца.

«Альтернатив такому лечению в Украине нет: за 12 лет болезни я перепробовал все доступные варианты лекарств от спастичности, которые имеют побочные действия, — делится своим опытом Антон Кулагин, — Однако есть случаи, когда пациенты вынуждены искать каннабис в Украине на черном рынке и, фактически, нарушать закон из-за отсутствия этих лекарств в легальном доступе».

Среди клиентов психотерапевта и ветерана российско-украинской войны Дмитрия Ризниченко — немало людей с зависимостями, которые попадают в них, пытаясь таким образом облегчить свои психологические страдания. Зато препараты на основе медканабиса могли бы стать безопасным заменителем для таких людей и облегчить их психологическое самочувствие, говорит Ризниченко:

«Когда речь идет о медицинской марихуане, это значит, что она не производит наркотического эффекта, но она производит эффект успокоения и концентрации внимания. Это как раз то, чего людям в тяжелом состоянии психическом часто не хватает: она помогает преодолеть тревожность и сконцентрироваться на том, на чем нужно».

Лекарства на основе медицинского каннабиса — спасательный круг и для людей с другими заболеваниями, например эпилепсия, почечная недостаточность, онкологические заболевания и тому подобное. А также — восстановление после тяжелых травм, например, после ампутаций. С этим на собственном опыте столкнулся военнослужащий 47-й ОМБр Магура Михаил Бакалюк: 13 июня 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении он наступил на противопехотную мину, в результате чего получил травматическую ампутацию левой ноги на уровне третьей части бедра. Сейчас он проходит реабилитацию в одном из медицинских учреждений Львова.

«Боль ощущается 24 на 7. Это нарушенный аппетит, также нарушенный сон, от медицинских препаратов нарушается функция работы организма. И ты не знаешь, куда себя деть. Одна-единственная мысль только о том, что рано или поздно это закончится, но пока ты дождешься, придется пройти все круги ада. В голове же при этом такая каша, настоящий винегрет, в том числе суицидальные мысли», — так рассказывал Михаил Бакалюк о своем опыте в интервью NV.

Он выступает за легализацию медицинского каннабиса, ведь препараты на его основе способны ослабить болевой синдром. Бакалюк говорит: альтернатив ему по принципу действия пока нет. Но такие лекарства — очень нужны сегодня, в том числе и бойцам с тяжелыми ранениями:

«Есть ребята, которые имеют очень много совместимых ранений, еще и ампутация, дополнительные осколочные, переломы, обломки в костях, в тазу, в черепе. Страшно смотреть. К сожалению, это война, и никто не знает, что случится и на каком пути».