СНБО призвал принять закон о легализации медицинского каннабиса 12 июля, 15:42 СНБО призвал принять закон о легализации медицинского каннабиса (Фото:Unsplash)

Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что Украина должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Там подчеркнули, что государство обязано заботиться о создании условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания и отметили, что медицинский каннабис может быть эффективным для пациентов, испытывающих тяжелую боль в связи с заболеваниями.

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«Законное использование медицинского каннабиса в лечебных целях — вопрос, который обсуждается не впервые. В то же время доступ к лекарствам на основе каннабиса может помочь уменьшить выраженность боли у онкобольных или пациентов с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или психологическими расстройствами.

По данным Минздрава Украины, в таких препаратах нуждаются более двух миллионов украинцев, а продолжение боевых действий будет приводить к росту количества лиц с различными психологическими и психическими проблемами, которые будут нуждаться в решениях.

Отмечается, что законопроект № 7457 о регулировании оборота растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны предусматривает расширение доступа пациентов к лекарствам на основе медицинского каннабиса и облегчения терапии для определенных болезней и состояний.

Законопроект разработан на основе современных международных исследований и рекомендаций, подтверждающих возможность медицинского применения каннабиса в лечении.

«Сегодня есть большое количество научных исследований, а также выводы профильных международных учреждений, подтверждающие терапевтический эффект медицинского каннабиса и его эффективность в медицинских целях», — говорится в заявлении СНБО.

В СНБО подчеркнули, что принятие законопроекта № 7457 позволит обеспечить контролируемый оборот медицинского каннабиса, и отметили, что такое решение уже реализовано в более чем 56 странах мира, среди которых Германия, Италия, Чехия, Польша, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

В апреле 2021 года Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.

В июне 2022 года Кабмин поддержал законопроект о регулировании оборота растений рода конопли…, который должен расширить доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2023 года поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.

Депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что на ближайшее пленарное заседание Верховной Рады могут вынести законопроект о легализации медицинского каннабиса.

