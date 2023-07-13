В Минздраве объяснили, что изменится после решения Рады по медицинскому каннабису

13 июля, 16:52
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В Министерстве здравоохранения отреагировали на решение Верховной Рады в четверг, 13 июля, поддержать в первом чтении законопроект для упрощения доступа к лекарствам на основе медицинского каннабиса.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что принятие законопроекта было «общим тестом на гуманность», и поблагодарили народных депутатов и общественность за поддержку инициативы.

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В Минздраве напомнили, что лекарства на основе медицинского каннабиса эффективны при лечении более 50 патологических состояний:

  • неврологических заболеваний (рассеянный склероз, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона, синдром Туретта);
  • болезней пищеварительного тракта (облегчение побочных эффектов от химиотерапии при онкологических заболеваниях и побочных эффектов при лечении ВИЧ/СПИД, при язвенном колите и болезни Крона, воспалении и дисфункции моторики кишечника, улучшение аппетита при болезнях, которые приводят к истощению);
  • наркозависимости и психических расстройствах (заместительная терапия для опиоидов, стимуляторов и алкоголя, для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушений сна);
  • хронических болях невропатического происхождения;
  • при паллиативной помощи.

Также фитоканнабиноиды помогают при лечении посттравматического синдрома, болезней иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, склероза, герпеса, диабетической нейропатии, анорексии и многих других заболеваний, добавили в ведомстве.

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«Подчеркиваем: о попадании в свободное обращение препаратов с содержанием медицинского каннабиса речь не идет. Применение лекарств будет жестко контролироваться, как это уже происходит с наркотическими препаратами», — напомнили в Минздраве.

Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине — за него проголосовали 268 нардепов.

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В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения, предлагается урегулировать обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Министерство здравоохранения Минздрав Украины Каннабис медицинский каннабис

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