Опрос Центра Разумкова: треть украинцев поддерживает легализацию медицинского каннабиса, почти такое же количество — против 26 июля, 14:58 Рада сделала шаг к легализации медицинского каннабиса в Украине, законопроект одобрили в первом чтении (Фото:Matias Baglietto/Reuters)

35% украинцев поддерживают идею легализации медицинского каннабиса в Украине, 37% опрошенных — против.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Социологи отмечают, что чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они поддерживают легализацию медицинского каннабиса (от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, до 42% среди тех, кто имеет высшее образование).

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Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают инициативу — от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30 лет.

Также легализацию медицинского каннабиса поддерживает относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет), против выступает относительное большинство тех, кому 50 и более лет.

Опрос проводился с 5 по 11 июля. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине — за него проголосовали 268 нардепов.

В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения, предлагается урегулировать обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

