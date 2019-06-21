Социологи узнали мнение украинцев об использовании каннабиса в медицинских целях — опрос
30% украинцев полностью поддерживают использование каннабиса в медицинских и научных целях.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
28% опрошенных поддерживают легализацию медицинского каннабиса для пациентов в определенной степени.
33% респондентов противоположного мнения.
Опрос проводился с 21 по 29 мая. Было опрошено 2200 человек методом личного формализованного интервью.
Напомним, впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине впервые выступила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и на данное время разрешена во многих странах.
Применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам украинцев, страдающих от хронической боли и других расстройств.
После этого комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.
Накануне петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количествоголосов для рассмотрения комитетом Верховной Рады.
Доступ пациентов к медицинскому каннабису также поддерживает известная украинская журналистка Янина Соколова и ее проект Я, Нина.
Ведущая семь месяцев боролась с раком и смогла победить болезнь после 4 курса химиотерапии, 30 лучевых терапий и операции.