Социологи узнали мнение украинцев об использовании каннабиса в медицинских целях — опрос Сегодня, 13:51 Цей матеріал також доступний українською 100% життя — Мережа ЛЖВ/Facebook Каждый третий украинец поддерживает доступ пациентов к медицинскому каннабису 100% життя — Мережа ЛЖВ/Facebook

30% украинцев полностью поддерживают использование каннабиса в медицинских и научных целях.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

28% опрошенных поддерживают легализацию медицинского каннабиса для пациентов в определенной степени.

33% респондентов противоположного мнения.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Было опрошено 2200 человек методом личного формализованного интервью.

Напомним, впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине впервые выступила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и на данное время разрешена во многих странах.

Применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам украинцев, страдающих от хронической боли и других расстройств.

После этого комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

Накануне петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количествоголосов для рассмотрения комитетом Верховной Рады.

Доступ пациентов к медицинскому каннабису также поддерживает известная украинская журналистка Янина Соколова и ее проект Я, Нина.

Ведущая семь месяцев боролась с раком и смогла победить болезнь после 4 курса химиотерапии, 30 лучевых терапий и операции.