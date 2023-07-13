«Это о выращивании конопли». Что случилось с законопроектом о медицинском каннабисе и почему его необходимо срочно изменить — Ратушный 13 июля, 15:57 Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса (Фото:REUTERS/Matias Baglietto)

Тарас Ратушный, общественный активист и соучредитель Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков, рассказал NV, почему законопроект о легализации медицинского каннабиса, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, не решает проблему.

13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ, предложенный правительством, поддержали 268 парламентариев.

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Накануне, когда уже было известно, что инициативу вынесут в сессионный зал, в поддержку закона выступало несколько известных украинцев, в частности журналистка Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин, блогер и военный Юрий Гудименко.

В то же время Тарас Ратушный, соучредитель Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков и отец погибшего активиста Романа Ратушного, уверен: поддержанный Радой законопроект — это совсем не тот документ, на который рассчитывали украинцы.

Два года назад Министерство здравоохранения подготовило текст законопроекта о легализации медицинского каннабиса. В феврале 2022 года началась официальная процедура его согласования. Законодательная инициатива предусматривала выращивание фармацевтического сырья в Украине, производство лекарств из фитоканнабиноидов, доступ украинских ученых к научным исследованиям каннабиноидов как лекарственных средств, а пациентов — к лечению.

Как объясняет Ратушный, все это возможно при условии определенных изменений в Перечне наркотических средств: так, каннабис и его производные должны были изъять из Таблицы I I(особо опасные вещества, оборот которых в стране запрещен) и внести в Таблицу II (оборот ограничен, но могут использоваться в медицине). Именно этот текст документа, по словам активиста, прошел общественные слушания.

Но в июне 2022 года правительство полностью переписало законопроект. Его зарегистрировали в парламенте 10 июня под номером 7457.

Медицинский каннабис остался только в названии документа, но по сути его использование невозможно

«Законопроект переписали таким образом, чтобы медицинский каннабис остался только в названии документа, но по сути его использование невозможно. Все это выглядит так, словно делается все для того, чтобы не пустить каннабис в эту вторую таблицу, а оставить его там, где он есть сейчас», — отмечает общественный деятель.

В итоге, продолжает Ратушный, законодательная инициатива потеряла ключевые моменты. Сейчас документ предусматривает доступ пациентов только к импортным лекарствам синтетического происхождения, без использования фитоканнабиноидов. Научные исследования в Украине также остаются юридически невозможными. При этом в стране разрешат выращивать каннабис, но, очевидно, только с целью экспорта в те страны, где существует его перерабатывающее производство.

Ратушный предполагает, что в июне прошлого года Минздрав могли поставить перед ультиматумом: либо закон будет в таком виде, либо вообще его не будет, поэтому документ полностью переписали.

Но принятие законопроекта в первом чтении означает, что надвигается ожесточенная борьба, подчеркивает активист.

«Сейчас будет борьба за то, чтобы вернуть в этот документ его первоначальную логику, — продолжает Ратушный, — Президент Владимир Зеленский на День Конституции озвучил четкие критерии, которые должны быть в законопроекте, то есть должен быть документ, который будет отвечать этим критериям и общественному запросу на доступ к лекарствам с каннабиноидами. Но сейчас мы видим максимально токсичный проект закона, который на самом деле только о выращивании конопли в стране и не более».

Ратушный уверен, что ко второму чтению у нардепов есть время, чтобы доработать документ и сделать его правильным с точки зрения общественного запроса.

«Очень часто бывает так, что законопроект заходит сырой, но его достраивают, дают ему нужную архитектуру в течение дискуссии между первым и вторым чтением, — отмечает он. — Это нормальная рабочая схема, но здесь есть определенные риски, потому что, конечно, под каждую правку должны быть голоса депутатов».

12 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что Украина должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.