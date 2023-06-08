Процедура упрощена. Как военным выехать за границу на лечение во время военного положения 8 июня, 07:44 Лечение военных за рубежом: какие необходимые документы в Украине, как происходит направление (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военнослужащие имеют право на выезд за границу для лечения после травм и ранений при исполнении долга. Законодательно сократили процедуру, необходимую для получения направления на это лечение из медучреждений. Рассказываем, как военных направляют на лечение за границу, и что сейчас для этого нужно.

Военные в Украине могут получать ранения, которые лучше всего лечат за рубежом. После оказания необходимой и всей возможной помощи в Украине, военных могут направить на лечение за границу — для этого необходимо направление из Украины и согласование принять военного за свой счет от медицинского учреждения в одной из стран, которые занимаются лечением.

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Кабмин принял Постановление № 361, которым существенно сократил бюрократические процедуры для защитников и защитниц при направлении их на лечение за границу. Теперь значительно сокращен срок оформления документов, необходимых для запроса на лечение за пределами Украины.

Направление военных на лечение за границу по новым правилам

Выезд военных за границу на лечение осуществляется при наличии заключения о необходимости направления такого человека из составляющих Сил обороны или Сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом.

Теперь направление защитников Украины на лечение за границу инициируется учреждениями здравоохранения, в которых они находятся на лечении и/или реабилитации.

Отныне медучреждение самостоятельно будет формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны.

То есть данное заключение будет приниматься без консилиума военно-медицинского учреждения.

Оформление направления на лечение

Документы для направления военных на лечение за границу Украины готовят учреждения здравоохранения, где те находятся на лечении. Для направления нужны следующие документы:

согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за рубежом с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;

согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;

выписка из медицинской карты амбулаторного ( стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом; заключение о необходимости направления на лечение за границу согласно приложению.

Заключение о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и / или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения здравоохранения и лечащим врачом учреждения здравоохранения, определенным руководителем этого учреждения или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом, по форме согласно приложению.

Порядок действий для направления военного на лечение за границу

Медицинское учреждение, где военный находится на лечении и которое готовит направление на лечение за границу, готовит следующие документы:

перечень защитников Украины, в отношении которых имеются выводы о необходимости направления на лечение за границу, с указанием диагноза/диагнозов и осложнений;

направление на лечение — для каждого защитника Украины, по которому имеется заключение о необходимости направления на лечение за границу;

Подготовленные документы медучреждение направляет направляет в государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в котором проходят службу защитник Украины.

Государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, после получения документов от медучреждения в течение трех календарных дней направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов и готовит разрешения на выезд за границу для указанных военных.

Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre) Европейской Комиссии через электронную платформу Система раннего предупреждения и реагирования (Early Warning and Response System) получает ответ о готовности конкретной страны-члена Европейского Союза на безвозмездной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности учреждения здравоохранения иностранного государства на безвозмездной основе принять на лечение.

Далее Минздрав письмом в течение семи дней информирует Командование Медицинских сил Вооруженных Сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, который предоставил информацию о защитниках Украины, Администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом.

Транспортировка военного до границы Украины организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД, Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Возвращение военного в Украину после лечения осуществляет МИД через зарубежные дипломатические учреждения Украины при содействии Минздрава, Минобороны, представителей Европейского Союза, волонтерских организаций и общин зарубежных украинцев.