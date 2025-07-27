Лечение военного за границей: кто имеет право и какие документы нужны

Направление на лечение за границу в случае ранения (Фото: Минобороны)

После ранения или тяжелой травмы, полученной во время военной службы, украинских военнослужащих могут направить на лечение или реабилитацию за границу.

Об условиях направления, сроках пребывания и перечне необходимых документов для выезда — рассказали в Министерстве юстиции.

Кого могут направить на лечение за границу и при каких условиях

Право на лечение или реабилитацию за рубежом имеют лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в результате вооруженной агрессии против Украины. Это возможно при наличии следующих документов:

▪ заключения о необходимости направления на лечение за границу;

▪ сообщение от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre) Европейской Комиссии через электронную платформу Система раннего предупреждения и реагирования (Early Warning and Response System) о готовности конкретной страны — члена Европейского Союза на бесплатной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности иностранного учреждения здравоохранения на бесплатной основе принять на лечение.

Инициатором направления выступает медицинское учреждение, где защитник находится на лечении или реабилитации.

Какие документы нужны для лечения военного за рубежом

Для оформления направления на лечение за границу учреждение здравоохранения формирует пакет документов:

▪ согласие военнослужащего или его законного представителя на лечение за рубежом с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;

▪ согласие на обработку и передачу персональных данных иностранным учреждениям здравоохранения в соответствии с законодательством в произвольной форме;

▪ выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

▪ заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Заключение о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник или защитница находится на лечении и / или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения и лечащим врачом, определенным руководителем этого учреждения или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом.

Заведение, в котором защитник или защитница находится на лечении или реабилитации, формирует и направляет в государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в котором проходит службу защитник Украины такие документы:

▪ перечень защитников Украины, в отношении которых имеются выводы о необходимости направления на лечение за границу, с указанием диагноза/диагнозов и осложнений в соответствии с НК 025:2021 Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения;

▪ документы на каждого защитника Украины, по которому имеется заключение о необходимости направления на лечение за границу.

После получения документов, соответствующий государственный орган в течение 3 дней направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов и готовит разрешения на выезд за границу.

Продолжительность лечения за рубежом

Общий срок пребывания на лечении за границей не должен превышать 12 месяцев подряд.

Этот срок также включает время ожидания между операциями и переездов между клиниками.

Необходимые документы для пересечения границы

Во время военного положения для выезда за границу военнослужащего, получившего ранение, необходимо иметь:

▪ паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

▪ паспорт гражданина Украины (при их отсутствии — документов, содержащих сведения о личности, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы);

▪ заключение о необходимости направления лица на лечение за границу;

▪ письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родителей, мужа или жены, ребенка, в том числе усыновленного).