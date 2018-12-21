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"Л/ДНР" уготована другая роль. Журналист Казанский прокомментировал заявление Лаврова о непризнании РФ псевдореспублик на Донбассе

Сегодня, 14:25
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров своим заявлением о непризнании террористических "республик" на Донбассе в очередной раз подтвердил, что Россия не собирается предпринимать попыток аннексии этой территории и продолжит использовать "Л/ДНР" как инструмент влияния на Украину.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Россия не будет забирать эту территорию, ей уготована иная роль. Россия использует ОРДЛО, так называемые "республики", просто как инструмент влияния на Украину. И Лавров это достаточно четко артикулировал. Он прямо заявил: "Вы на нам не нужны", - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире российского пропагандистского радио заявил, что признание Россией "независимости" подконтрольных ей псевдообразований на Донбассе может привести к "потере Украины".

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину? Мы не воюем с украинским режимом. Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим", - сказал Лавров.

Теги:   ЛДНР Украина Сергей Лавров Россия Донбасс

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