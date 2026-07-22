Об этом он сообщил на брифинге в среду, 22 июля, передает Интерфакс-Украина.

Лебеденко говорит, что продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Он отметил, что на данный момент оно уже существует.

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По словам заместителя главнокомандующего, существуют как производители и команды внутри ВСУ, так и внешние — частные предприятия, изготавливающие лазерное оружие.

«Она уже сегодня умеет сбивать FPV, уже работает по шахедам. И это перспектива ближайших 2−3 месяцев: у нас появятся средства, которые позволят поражать воздушные цели еще эффективнее, чем пулеметы. Таковы планы. Сегодня всё это удается», — заявил Лебеденко.

10 февраля 2026 года журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic написал, что в Украине создали первое лазерное оружие для сбивания российских дронов под названием Sunray (Солнечный луч). Оно компактное, эффективное и недорогое.

«Это оружие легко помещается в багажник автомобиля. Оно не издает ни звука и не излучает света — даже того красного луча, который знаком нам по фильмам. Когда на днях команда украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне довольно простым в использовании. Пожалуй, даже слишком простым», — так Шустер описал первый украинский лазер.

1 июля бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина переходит к новому этапу развития ПВО. В частности, уже проходят испытания лазерных систем.