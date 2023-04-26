«Поражение религиозной политики». Лавра — раковая опухоль. Что будет дальше? Откровенный разговор NV с протоиереем УПЦ МП Андреем Пинчуком 26 апреля, 16:30 NV Премиум Андрей Пинчук, протоиерей, клирик Днепропетровской епархии УПЦ МП (Фото:Андрей Пинчук / Facebook)

Андрей Пинчук — протоиерей, клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви, которая не хочет, чтобы потом добавляли «Московского патриархата», хотя на самом деле связь с российской церковью не разорвана.

Священника называют реформатором за эффективные изменения в селе, старостой которого он стал в 2016 году. А еще он — инициатор международного трибунала над патриархом Кириллом.

Видео дня

Его позиция нетипична для представителей УПЦ МП и относительно последних событий, которые происходят в основном в Киево-Печерской лавре.

Во время интервью Radio NV он откровенно рассказал обо всех проблемах, уже существующих вокруг Лавры, персонах, которые вредят УПЦ, а также — о поражении религиозной политики.