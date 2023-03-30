Выселение из Лавры. Полиция остановила автомобиль, в котором пытались вывезти икону с территории святыни — видео 30 марта, 14:54 Представители УПЦ пытались вывезти икону из Лавры (Фото:Скриншот из видео Радио Свобода / Telegram)

В четверг, 30 марта, продолжается выселение УПЦ (Московского патриархата) из Киево-Печерской Лавры. Полиция остановила автомобиль, в котором представители УПЦ ( МП) пытались вывезти икону с территории святыни.

Как сообщает Радио Свобода, представители Минкульта, находящиеся на месте и оценивающие имущество, вывозимое из Лавры, дали разрешение на выезд автомобили с иконой. Впрочем, полиция все равно «завернула» автомобиль обратно на территорию Лавры.

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Выселение УПЦ из Лавры: что происходит

29 марта, УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры, заключенные в 2013 году, об аренде этой церковью культовых зданий и другого имущества на его территории. Решение было принято на основании выводов о том, что УПЦ ( МП) нарушала условия договора.

Руководство УПЦ (МП) во главе с Петром Лебедем («митрополитом Павлом») обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований. Они категорически отказались покидать Лавру.

Несмотря на это, за последнюю неделю представители УПЦ (МП) все же активно вывозили имущество с территории святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».

По состоянию на 30 марта представители УПЦ (МП) так и не покинули Лавру. Утром они провели там богослужение и не пустили комиссию Минкульта.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за высиления из Киево-Печерской лавры.

Решению о выселении УПЦ (МП) предшествовало заключение Госслужбы по этнополитике и свободе совести от 1 февраля о том, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением российской православной церкви, несмотря на заявление Собора церкви в мае прошлого года «полную самостоятельность и независимость».

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».