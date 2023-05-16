Епифаний рассказал, на каком этапе сейчас освобождение Киево-Печерской и Почаевской лавр от «русского мира» 16 мая, 17:10 Пасхальное богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре (Фото:pomisna.info)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью NV рассказал, на каком этапе сейчас освобождения Киево-Печерской и Почаевской лавр от русского мира.

«Как имущественный комплекс, Лавра (Киево-Печерская лавра – ред.) принадлежит государству. Государство разорвало соглашения со структурами Московского патриархата из-за нарушений с их стороны. … Мы еще в мае прошлого года обратились в правительство с просьбой предоставить для украинской Лавры, для нашего монастыря место для молитвы и монашеской жизни. Сейчас мы имеем возможность совершать богослужения в храмах Верхней Лавры. Но это происходит каждый раз по отдельному договору, то есть вопрос не решен системно», – рассказал Епифаний NV.

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Предстоятель ПЦУ выразил надежду, что этот вопрос будет решен, когда государство завершит процесс возвращения комплекса Лавры.

По его словам, аналогичная ситуация с Почаевской лаврой.

«Это особая православная святыня, это монастырь, основанный более семи веков назад. Митрополит Илларион (Огиенко) в 1961 году издал в Канаде фундаментальный труд на 400 страниц, но суть его понятна даже из названия: „Крепость Православия на Волыни. Святая Почаевская Лавра“. МП превратил эту Лавру, как и Печерскую, так и Святогорский монастырь на Донбассе, в крепость "русского мира". Очевидно, что дальше нельзя с этим мириться», — заявил Епифаний.

По словам предстоятеля, в отношении Почаевской лавры ПЦУ пошла по тому же пути.

«Синод образовал в составе ПЦУ монастырь, митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор назначен его наместником. И мы задаем вопрос перед государством, чтобы эта Лавра также была освобождена от ига „русского мира“ и, согласно каноническим предписаниям, требованиям Томоса, была в составе ПЦУ», — сказал он.

В начале мая сообщалось, что комиссия Министерства культуры и информполитики за апрель передала государству треть всего имущества Киево-Печерской лавры, которым безвозмездно пользовалась УПЦ МП.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также СБУ опубликовала перехваченные разговоры, которые стали доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус №112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и выявила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру - заповедник подал заявление в полицию.

Первую службу в Киево-Печерской лавре ПЦУ провела на Рождество 2023 года.

Также ПЦУ проводила службы в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье и на Пасху в этом году. Архимандрит Авраамий, присоединившийся к ПЦУ и назначенный новым владыкой Лавры, провел и ряд других служб.

23 апреля стало известно, что Министерство культуры и информационной политики создало комиссию по проверке использования УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

10 апреля Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту одобрить решение с рекомендацией Кабмина расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры.

28 марта Синод Православной церкви Украины создал религиозную организацию в Почаевской лавре, которую сейчас арендует УПЦ МП.