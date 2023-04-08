«Включая рейдерство». Нардеп Потураев перечислил нарушения, совершенные УПЦ МП в Лавре 8 апреля, 10:33 Монахи УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Депутат Рады Никита Потураев в интервью NV перечислил нарушения, совершенные Украинской православной церковью Московского патриархата в Киево-Печерской Лавре.

Потураев рассказал NV, что УПЦ МП не пускает комиссию Минкульта в Лавру, потому что не хочет ее покидать и пытается затянуть время рассмотрения их иска в суд о законности решения о расторжении договора [аренды Нижней лавры между правительством и УПЦ МП].

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«У них есть определенные надежды, что им удастся доказать законность договоров [которые в Минкульте признали заключенными с нарушениями]. Их тактика ясна, но стратегии у них нет. Поэтому я считаю, что они проиграют», – отметил нардеп.

Если суд примет положительное решение по иску Минкульта из-за недопуска его сотрудников в Лавру, к процессу присоединится служба судебных исполнителей, а если будут препятствовать и ей, - то Нацполиция, объяснил он.

По словам Потрураева, представители УПЦ МП ожидают применения силы в ответ на их провокации.

«Провоцируют представителей полиции [на применение силы] и патриотически настроенную общественность. Все ведут себя взвешенно. Никто на эти провокации не реагирует. Представителям УПЦ МП нужна картинка [с насилием над прихожанами], которую они смогут распространять, в том числе на западе через лоббистские структуры Москвы», — сказал нардеп, подтвердив, что, вероятно, основная задача по убеждению УПЦ МП пустить на территорию Лавры комиссию и покинуть ее территорию ляжет на плечи полиции.

Он также рассказал, что ряд уничтоженных и перестроенных УПЦ МП памятников средневековой культуры в Лавре — лишь часть нарушений, которые совершила эта религиозная организация.

«Я входил в эту межведомственную комиссию — мы изучали документы и выяснилось, что договора, заключенные между правительством [соратника Виктора Януковича Николая] Азарова и религиозной общиной УПЦ МП, незаконны даже на время их заключения. Несколько примеров: не бывает бесплатной и бессрочной аренды. Кроме того, множество нарушений: в самом монастыре находилось около четырнадцати других организаций. То же епархиальное управление, семинарии МП и т.д. На основании чего они там находились? Кроме того, в управление к ним попали окружающие здания, клиника и сооружения Министерства обороны. Накопился целый букет нарушений, включая рейдерство», — рассказал Потураев.

10 апреля комиссия Минкульта по приему-передаче госимущества попытается снова зайти в корпус Киево-Печерской Лавры. Перед этим ее не пускали туда два дня подряд.

Заповедник подал заявление в полицию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.