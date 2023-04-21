Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger 21 апреля, 21:58 Флаг Латвии (Фото:jorono / pixabay)

Правительство Латвии передаст Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании Рамштайна, сообщает LSM.

«Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии», — заявила она.

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Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется совсем без переносных систем ПВО.

«Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела», — добавила она.

В пятницу, 21 апреля, состоялась очередная встреча в формате Рамштайн, на которой обсуждалась помощь Украине.