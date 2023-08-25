Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17 25 августа, 17:24 Вертолет Ми-17 (Фото:US Army)

Латвия передала Воздушным силам Украины еще один вертолет Ми-17.

Об этом 25 августа сообщила министр обороны Инара Мурниеце.

«Национальные вооруженные силы Латвии поставили Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и возвращает все больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять бок о бок с Украиной до полной ее победы», — написала Инара Мурниеце.

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В июле 2022 года Латвия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и Ми-2.

Латвия с начала полномасштабного вторжения РФ предоставляет Украине как гуманитарную, так и военную помощь.

Например, 21 апреля правительство Латвии приняло решение передать Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые эффективно показали себя на поле боя.