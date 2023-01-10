ВСУ могли уничтожить в Луганской области больше 80 россиян, которые приехали строить укрепления — Радио Свобода 10 января, 23:42 По данным Радио Свобода, на фото — последствия удара по школе в Лантратовке, где жили российские строители (Фото:Радио Свобода)

В результате удара защитников Украины по селу Лантратовка Луганской области в декабре могли погибнуть более 80 россиян, большинство — строители из Новосибирска, приехавшие на оккупированную украинскую территорию «на заработки». Об этом сообщает Радио Свобода во вторник, 10 января.

16 декабря боевики террористической организации «ЛНР» распространили информацию об «обстреле школы» в Лантратовке, в результате которого якобы «погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения». Позже пророссийские аккаунты в соцсетях, а также подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий утверждали, что в Лантратовке погибли «строители, которые приехали восстанавливать инфраструктуру».



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По данным Радио Свобода, фирма СтройКом набирала в России людей для рытья окопов на оккупированных территориях и обещала им до 210 тысяч рублей (3 тыс. долларов) в месяц. Регулярные наборы в Луганскую область начались в ноябре 2022 года, в большинстве объявлений компания прямо заявляла о том, что речь о военных объектах — окопах, блиндажах, установке бетонных пирамид и так далее. После последнего набора 7 декабря на сайте публикуют только предложения работы на «новом объекте» для российских оккупантов в районе Запорожья.

Один из строителей публиковал в соцсети ВКонтакте фото окопов и ДОТов, сделанные в километре от Лантратовки, помещения, где жили рабочие, и фотографии школы после обстрела. Он рассказал журналистам, что рабочих возили в Лантратовку из российских Валуйков в Белгородской области утром и привозили обратно вечером.

Инфографика: RFE/RL Graphics

Инфографика: RFE/RL via social media

«Сейчас нас вывели, сказали, что начались военные действия. В Лантратовку с нами приехали два автобуса из Новосибирска, с кровельщиками и плотниками. Нас возили каждый день через границу, а их поселили в школе. Три хаймарса по наводке, официально — 11 трупов, неофициально — 84. В 3 часа ночи три ракеты, одна, потом через 5 секунд вторая и третья. Комнату мастеров разнесло в клочья», — заявил собеседник Радио Свобода.

Рабочий также пожаловался, что СтройКом не выплатил им обещанные «суточные». По его словам, строители получали по 6000 рублей (86 долларов) в день без учета 13-процентного налога, им оплатили дорогу в Валуйки на поезде.

Судя по фото в соцсетях, у некоторых нанятых СтройКомом рабочих было оружие, также сказано в расследовании. На профильном сайте с отзывами о СтройКоме строители пишут о плохих условиях и «прилете снарядов»:

«Поселили в спортзал, народу человек 500 в одном спортзале, механизаторы, рабочие, все в одном помещении. Антисанитария сплошная, почти весь народ простывший, некоторые кашляли с кровью, короче, полный ******, на 500 человек поставили душ на улице с тремя кабинками и бойлером на 50 л. Ели на улице как животные».

«В 4:10 утра прилетели три снаряда прям в школу. Было страшно, отработал один день, ничего не заплатили… домой отправили как бича».

«…Отношение хуже чем к скотине, мужики [вкалывают] на окопах, не жалея себя, приезжают в детский сад, в котором просто беда, ни тепла, [ничего]. Подъем в три утра, и [все равно] выспался, болеешь, им все [безразлично]. Не поехал — уволили».

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.



По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ № 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).



Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.



Инфографика: NV

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.

