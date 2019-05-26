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Ландшафтный заповедник. Кличко рассказал о планах благоустройства Труханова острова

Сегодня, 21:18
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Ландшафтный заповедник. Кличко рассказал о планах благоустройства Труханова острова - фото

Наталия Кравчук / НВ

Кличко рассказал, что на Трухановом острове построят скейт-парк

Мэр Киева Владимир Кличко в интервью журналу НВ рассказал о планах благоустройства Труханова острова и запрета там строительства.

«Труханов остров будет ландшафтным заповедником и рекреационной зоной, и любое строительство там запретят, — это чтобы исключить соблазн для кого‑либо возводить какие‑либо жилые комплексы», — заявил мэр.

Он добавил, что часть острова не принадлежит Киеву, так как с 2010 года решением Киевского облсовета, эти земли распаевали.

«То есть кто‑то планировал застроить его очередным ЖК. Но мы это так не оставим и уже обратились в прокуратуру», — объяснил Виталий Кличко.

По словам мэра, киевские власти планируют построить на Трухановом острове скейт-парк, который будет одним из самых больших не только в Украине, но и в Европе.

«Стоимость проекта — более 20 млн грн. Его чаша будет сделана из бетона. Достаточно сложная работа», — рассказал он.

Напомним, 16 мая Киевский городской совет внес Труханов остров в список ландшафтных заказников местного значения.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Заказник Труханов остров Виталий Кличко

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