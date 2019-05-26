Ландшафтный заповедник. Кличко рассказал о планах благоустройства Труханова острова Сегодня, 21:18 1880 Цей матеріал також доступний українською Наталия Кравчук / НВ Кличко рассказал, что на Трухановом острове построят скейт-парк Наталия Кравчук / НВ

Мэр Киева Владимир Кличко в интервью журналу НВ рассказал о планах благоустройства Труханова острова и запрета там строительства.



«Труханов остров будет ландшафтным заповедником и рекреационной зоной, и любое строительство там запретят, — это чтобы исключить соблазн для кого‑либо возводить какие‑либо жилые комплексы», — заявил мэр.



Он добавил, что часть острова не принадлежит Киеву, так как с 2010 года решением Киевского облсовета, эти земли распаевали.



«То есть кто‑то планировал застроить его очередным ЖК. Но мы это так не оставим и уже обратились в прокуратуру», — объяснил Виталий Кличко.



По словам мэра, киевские власти планируют построить на Трухановом острове скейт-парк, который будет одним из самых больших не только в Украине, но и в Европе.



«Стоимость проекта — более 20 млн грн. Его чаша будет сделана из бетона. Достаточно сложная работа», — рассказал он.



Напомним, 16 мая Киевский городской совет внес Труханов остров в список ландшафтных заказников местного значения.



Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

