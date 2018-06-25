Лагерь ромов под Львовом, на который было совершено смертельное нападение, взяла под охрану полиция

Ромов из лагеря, на который было совершено нападение, решили не переселять, а взять под охрану

Полиция взяла под охрану лагерь ромов возле Львова, на который в ночь на 24 июня было совершено нападение, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря областного управления Нацполиции Светлану Добровольскую.

"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану", - заявила она агентству.

Отмечается также, что в городском совете Львова сообщили о намерении мэра Андрея Садового предоставить пострадавшим ромам временное жилье.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня недалеко от Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четыре человека - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок были ранены.

Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет (по разным версиям от семи до девяти человек). Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь . Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.