Лагерь в «ЛНР» для российских военных, которые передумали участвовать во вторжении, разогнали — СМИ 6 августа, 16:55 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские военные, которых держали на территории псевдореспублики «ЛНР» за отказ продолжать участие в полномасштабной войне против Украины, обратились в следственный комитет России, после чего лагерь для них «свернули». Об этом сообщает разведсообщество InformNapalm в Telegram-канале в субботу, 6 августа.

Около 140 российских солдат заявили, что их лишили свободы и держали в разных местах на захваченных территориях Луганской области. Они требовали провести проверку и привлечь причастных к ответственности за превышение полномочий.



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В опубликованном в Telegram-канале заявлении одного из военных сказано, что он в июне-июле участвовал в полномасштабной войне против Украины в ОРЛО в составе пулеметно-артиллерийского полка, позже отказался из-за ранения и вместе с другими такими же военными был помещен в «изолированное помещение в „военной комендатуре“» поселка Боровое, а затем перевезен в Брянку Луганской области, где расположилась так называемая часть «народной милиции» террористов «ЛНР».

Позже российский адвокат Максим Гребенюк у себя в Telegram-канале написал, что «лагерь для российских отказников в „ЛНР“ разогнали». По его словам, он получил эту информацию от двух доверителей, сбежавших из СИЗО оккупированного Луганска: «За некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, за кем не приехали — отпустили и не препятствуют выезду в Россию».

Ранее издание Верстка сообщало о том, что российских военных, которые отказались участвовать в войне против Украины, держали в районе Брянки Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 41 900 своих военных, 1802 танка, 260 РСЗО, 223 самолета, 191 вертолет, 744 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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