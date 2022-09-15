L’Oréal Украина продолжает программу гуманитарной поддержки средствами гигиены 15 сентября, 12:00 Новости компаний L’Oréal Украина

Ее цель — обеспечить украинцев более 500 000 средств гигиены до конца 2022 года.

С начала российского вторжения и войны в Украине L’Oréal Украина направила все усилия на поддержку сотрудников в Украине и обеспечение украинцев средствами гигиены.

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Абсолютным приоритетом компании стала поддержка 326 украинских сотрудников и их семей. Компания фокусируется на оказании помощи сотрудникам, оставшимся в Украине, выехавшим или покидающим страну, и украинцам.



Фото: L'Oréal Украина

Компания продолжает финансово поддерживать сотрудников в Украине, гарантируя выплату заработной платы и обеспечивая дополнительной финансовой помощью на ежемесячной основе, учитывая рост стоимости условий жизни в Украине и возникновение дополнительных расходов. Также была создана горячая линия для оказания психологической помощи сотрудникам и их семьям, которая доступна 24/7.

Компания продолжает обеспечивать жильем сотрудников, находящихся за границей, предоставляя доступ к частной медицинской помощи, психологическую поддержку и юридические консультации, и помогать во временном трудоустройстве в других филиалах L’Oréal желающим получить международный опыт.

Фото: L'Oréal Украина

Гуманитарная помощь

Фото: L'Oréal Украина

С начала российского вторжения и войны в Украине компания L’Oréal направила все усилия на обеспечение украинцев средствами гигиены.

С марта по июнь L’Oréal Украина доставила около 300 000 средств гигиены в более чем 20 населенных пунктов Украины. Гуманитарная помощь была направлена на обеспечение больниц, роддомов, центров с вынужденно перемещенными лицами, домов престарелых, ТРО и ВСУ.

С сентября по декабрь компания планирует обеспечить дополнительно 200 000 продуктов вынужденно перемещенных лиц, фокусируясь на поддержке выехавших с оккупированных территорий украинцев.

Реализация гуманитарной поддержки будет осуществляться совместно с благотворительными фондами «Let’s help» и «Твоя опора».



Группа L’Oréal передала 5 млн грн на гуманитарную поддержку вынужденно перемещенных лиц, из них организациям в Украине:

Международной благотворительной организации благотворительного фонда « СОС Детские Городки» ( SOS Children’s Villages) — 50 000 евро;

СОС Детские Городки» SOS Children’s Villages) — 50 000 евро; Фонду ООН в области народонаселения в Украине ( UNFPA Украина) — 50 000 евро;

UNFPA Украина) — 50 000 евро; Международному чрезвычайному фонду помощи детям при ООН ( UNICEF Украина) — 50 000 евро.

«Мы быстро отреагировали и уже 2 марта осуществили первую отгрузку гигиенических средств, фокусируясь на потребностях локальных переселенцев. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, а также импортную составляющую деятельности, будем рады провести вторую волну гуманитарной поддержки украинцев, фокусируясь на помощи украинцам, выехавшим из оккупированных территорий», — отмечает Директор по корпоративным коммуникациям L’Oréal Украина, Екатерина Захараш.

Фото: L'Oréal Украина

О L’Oréal Украина

L’Oréal Украина является одним из лидеров на косметическом рынке. L’Oréal Украина — отдельное юридическое лицо в составе Группы L’Oréal, основанное в 2004 году.

В уникальном портфолио компании — всемирно известные бренды, в том числе: La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, NYX PMU, Lancome, Yves Saint Raurent Beauty, Giorgio Armani Beauty, Kerastase и другие. Социальная миссия компании L’Oréal, направленная на решение важных для общества вопросов, является частью ДНК корпоративной ответственности.

12 женщин-ученых получили премию в рамках программы «Для женщин в науке» с 2018 года. 164 женщины получили профессию парикмахерши в рамках общеобразовательной программы «Красота для всех» с 2017 года. 200 000 гелей для санитарной обработки было доставлено во время пандемии COVID-19 в 2020 году. С начала войны России против Украины компания обеспечила украинцев 300 000 средств для гигиены и планирует доставить еще 200 000 единиц продуктов до конца года.



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